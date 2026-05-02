Los socialistas en Málaga en el primer gran acto de campaña de Montero: "No se puede quedar nadie en casa"

"Hay remontada". Así ha cerrado su discurso José Luis Rodríguez Zapatero esta tarde en Málaga. La localidad de Cártama ha paralizado su actividad este 1 de mayo para abarrotar el que probablemente será uno de los grandes actos de campaña socialista de cara a los comicios del 17 de mayo, donde la candidata, María Jesús Montero, se juega recuperar el feudo que históricamente ha ostentado su partido en Andalucía frente a una derecha con sed de mayoría absoluta. El Partido Socialista no se puede permitir regalar minutos al reloj.

En el polideportivo de Cártama no cabía nadie más. Los 400 simpatizantes del PSOE que se han quedado sin sitio en el evento dan fe de ello. "Se ha quedado pequeño este pabellón", ha asegurado Pedro Sánchez, que no ha querido perderse el primer gran mitin de campaña de la que fuera hasta hace apenas un mes su mano derecha en el Gobierno. "Tendremos que volver, Jorge", ha continuado el presidente sin escatimar en halagos a la "luz" de Málaga y dejando entre ver su cariño a este reducto socialista en la provincia. Acto seguido ha pedido el voto. Así, de primeras. Cada segundo de estos 15 días corren en su contra. "El Partido Socialista solo pierde las elecciones cuando las da por perdidas. No se puede quedar nadie en casa".

El pabellón de Cártama, lleno en el primer mitin de campaña andaluza del PSOE / Álex Zea

La sanidad y la vivienda como "prioridades nacionales"

El PSOE plantea una campaña de "prioridades" y parte de varias promesas. Entre ellas, aplicar la ley de vivienda nacional. Según la exministra, el primer Consejo de su Gobierno se comprometería a facilitar el 20% de entrada de la vivienda a los jóvenes y a beneficiarlos con "el triple" de ayudas al alquiler. Una primera toma de tierra que también han asegurado que garantizaría los "servicios públicos sanitarios" con la eliminación "por ley" de las listas de espera. Montero lleva tiempo dejando claro cuál iba a ser su lema de campaña y, por ende, su "prioridad nacional". No hay sorpresas de última hora, será la "defensa de lo público".

Zapatero ha servido sosiego a un mitin que arrancaba con rugidos a la vez que confesaba su afición a los mítines. "Casi siempre estoy contento, pero en campaña más. Me estimula. Llego a casa tranquilo, pongo la televisión, veo a Tellado y llamo a Rebeca para que me ponga un mitin", ha bromeado. En vísperas del 147 aniversario del PSOE, el expresidente ha aprovechado para hablar de memoria histórica. "El PP no tiene memoria para nada. Todos se hacen un Rajoy todos los días con una hipocresía notable", ha criticado el socialista leonés.

Josele Aguilar, María Jesús Montero, Pedro Sánchez y Jorge Gallardo aplaudiendo a Zapatero / Álex Zea

Pedro Sánchez pone la mirada en Gaza

Con un ojo puesto en la campaña electoral de María Jesús Montero y otro en Gaza, el presidente de España, Pedro Sánchez, también ha aprovechado esta tarde para condenar desde Málaga la detención de Saif Abu Keshek, el español que viajaba en la flotilla interceptada este jueves por las Fuerzas de Seguridad israelíes. "Queremos la liberación del ciudadano español que ha sido secuestrado", ha reivindicado. En el mitin se han divisado tres banderas diferentes: la de Andalucía, la del PSOE y la de Palestina.

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"Le digo varias cosas a Netanyahu: España siempre va a defender a sus ciudadanos y el derecho internacional", ha exclamado el líder socialista, que se ha dado un baño de masas al grito de varios "No a la guerra" coreados por los más de dos mil presentes.