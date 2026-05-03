Juanma Moreno, en el bastión andaluz de Pedro Sánchez: "No somos un experimento ni una amenaza"

Dos Hermanas, con casi 150.000 habitantes, es el principal feudo andaluz de Pedro Sánchez. Aquí inició su campaña en las primarias en 2017, aquí conformó uno de sus núcleos de confianza en torno al exalcalde Francisco Toscano o a su ex asesor Francisco Salazar, y aquí mantiene el gobierno con mayoría absoluta más importante de toda la comunidad autónoma. Pero el gran bastión socialista se resquebrajó en 2022 cuando por primera vez Juanma Moreno consiguió imponerse en las urnas. Fue un símbolo del éxito hace cuatro años de su estrategia de llamada al voto útil que luego no pudo mantener en las elecciones generales y municipales de 2023. Sigue gobernando con mayoría absoluta el PSOE.

Juanma Moreno ha elegido precisamente Dos Hermanas para uno de sus primeros actos de campaña en Sevilla. Ha llegado, de hecho, antes que su adversaria, María Jesús Montero, con el objetivo de revalidar los resultados 2022 basados en esa llamada al voto útil frente a Vox: "El PP-A no es una oferta electoral clásica, no venimos a arañar un puñado de votos. No somos un experimento ni una amenaza. Somos fiabilidad, seguridad y certidumbre para los andaluces", apuntó el candidato popular.

La estrategia en Dos Hermanas es idéntica a la de 2022: mostrarse como el voto útil para frenar a Vox, que se mantiene como una de las mayores preocupaciones de un electorado moderado andaluz. Así se lo expresó de hecho uno de los vecinos que este domingo entre las cámaras se adentró a saludar al candidato del PP. "Lo que no queremos son acuerdos como los de Extremadura, que quede claro, que luego una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace". El presidente recogió el testigo: "Por eso pedimos una mayoría de estabilidad".

Feijóo en Jerez, Moreno en Dos Hermanas

En un municipio como Dos Hermanas, la marca Juanma Moreno es en la que se basa toda la estrategia electoral. Muy por encima de las siglas del PP. Quizá por eso, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no acompañó a Moreno pese a estar en Andalucía, a apenas 100 kilómetros, menos de una hora en coche. Se quedó en Jerez. "Andalucía es muy grande, y así son dos impactos", apuntan del PP-A. De hecho está prevista una coincidencia de ambos líderes la próxima semana en Málaga.

Pero la realidad es que forma de la estrategia diseñada por el PP para esta campaña muy centrada en la persona de Juanma Moreno, con una valoración muy positiva en todas las encuestas, diseñada con mensajes autonómicos o locales y con una mínima presencia de la dirección nacional o de otros barones territoriales. "Si vienen que sea para hablar de Andalucía", repiten en el PP.

El PP lleva toda la legislatura trabajando el municipio de Dos Hermanas con la mirada no sólo puesta en las autonómicas sino en reducir la distancia que le separa del PSOE en las municipales y generales

El cambio sociológico andaluz

La estrategia de Moreno se basa en buena medida en el cambio sociológico que se ha venido produciendo en Andalucía que ha hecho que en el PP subrayen que ha dejado de generar rechazo en parte del electorado de centro-izquierda en una comunidad tradicionalmente con un voto vinculado al PSOE.

Dos Hermanas es un ejemplo de ese cambio. De hecho, el PP eligió para su parte central del recorrido por el municipio una zona, Entrenúcleos, en la que ahora mismo residen 10.000 personas pero que puede llegar a tener más de 90.000 en el futuro. Un área residencial de nueva construcción con un perfil de vecinos muy distinto y más próximo al electorado que busca Moreno con sus mensajes.

El PP lleva toda la legislatura trabajando el municipio de Dos Hermanas con la mirada no sólo puesta en las autonómicas, sino en reducir la distancia que le separa del PSOE en las municipales y generales. Tanto es así que Moreno llegó con una batería de promesas para los vecinos: más conexión de metro, la finalización del nuevo colegio y el instituto, un nuevo centro de salud o promociones de vivienda pública. Medidas en las que la Junta ha avanzado estos años, que no ha culminado, y que son ahora compromisos para la próxima legislatura si sigue en el gobierno.