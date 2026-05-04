Abascal subraya que “hoy la prioridad nacional absoluta” es librarse de Pedro Sánchez

El líder de Vox, Santiago Abascal, subrayó este lunes que “hoy la prioridad nacional absoluta es librarnos de Pedro Sánchez y volver a convertir a los españoles en los primeros en su propia patria” y alertó de que el presidente del Gobierno está dispuesto a “robarnos la democracia, a robarnos las elecciones” del año 2027.

Así lo indicó Abascal en declaraciones ante los medios desde Úbeda, donde denunció que Sánchez se ha convertido en el “principal problema para todos los españoles” porque “nos ha condenado a una sanidad colapsada” y a “tener que soportar en las calles una inseguridad creciente en forma de todo tipo de violencias”.

Avisó de que esta situación “puede ser todavía peor” porque Sánchez “no solo ha robado con su mafia política y familiar” a los españoles, sino que está dispuesto a “robarnos la democracia, a robarnos las elecciones” de 2027, valiéndose del asalto a las instituciones del Estado” y de “la alternación del censo electoral mediante un proceso de nacionalizaciones masivas”.

En este sentido, sobre las críticas que recibió por parte de Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno por insultar a Sánchez, Abascal destacó que le “preocupa mucho” que esto sea “lo que les inquiete y perturbe”, cuando “deberían estar mucho más preocupados por la intención” del presidente del Gobierno “de robarnos las próximas elecciones”.

Además, aseguró que Vox respaldará la marcha convocada por Sociedad Civil Española contra Sánchez, animando a los españoles a “una movilización masiva” para “seguir exigiendo algo que no va a ocurrir, que es la dimisión de Pedro Sánchez”. Aseguró que “es bueno” que los ciudadanos “con los medios que tienen a su alcance se movilicen en las calles”.

“ENEMIGO” PSOE

Al mismo tiempo, en relación con la ofensiva que impulsará el PSOE en contra del concepto impulsado por Vox de “prioridad nacional”, Abascal dio las gracias a esta formación por “quitarse la careta de esa manera” y decir a “todos los españoles” que “se ha convertido en el partido enemigo del pueblo español”.

Afeó que el PSOE, “con la excusa de la igualdad ciudadana le dice a los españoles una mentira”, que es que “cualquiera que acaba de llegar es ciudadano”. “No, los ciudadanos son los nacionales en nuestra Constitución y en cualquier sitio donde la gente tenga sentido común y sentido patriótico”, añadió.

Por tanto, según Abascal, “no es de recibo que los que acaban de llegar pasen por encima de los españoles o de personas que llevan mucho tiempo en España trabajando y que también se están sintiendo discriminadas por este proceso” que se ve “en las ayudas sociales y a la vivienda”, donde se ve “una discriminación a los españoles”.

“Por lo tanto, yo agradezco al PSOE que se quite la careta y que diga muy claro en todos los ayuntamientos, en todos los parlamentos y en todos los medios de comunicación que quiere que los españoles sean los últimos, es decir, que Pedro Sánchez y el PSOE se han convertido en los enemigos del pueblo español”, declaró.

JUICIO MASCARILLAS

Preguntado por las declaraciones Koldo García y José Luis Ábalos en el juicio sobre las mascarillas, Abascal explicó que no lo está siguiendo mucho, pero manifestó que “estamos ante las declaraciones de una mafia que ha sido detenida de manera parcial y, por lo tanto, los jueces tendrán que determinar qué es lo que hay de verdad y de mentira en todo eso”.

A pesar de ello, señaló que “más allá” de lo que digan Ábalos, Koldo, Cerdán, “lo que tenemos todos muy claro” es que “el número uno de esta trama de corrupción y de esta mafia es Pedro Sánchez”. “Espero que tarde o temprano lo que podamos es saber quién es el ‘X’ de esta trama de corrupción. Yo no tengo ninguna duda que es Pedro Sánchez”, incidió.

CATALUÑA

Por otro lado, preguntado por el asesinato de una joven con arma blanca este fin de semana en la vía pública en Esplugues de Llobregat (Barcelona), Abascal dijo que si este “crimen horrendo” hubiese sido cometido “por un español, estaríamos hablando de él”, pero lo que ha habido es “mucho silencio, mucha ocultación”.

A su vez, criticó que se esté publicando que la persona que mató a esta chica tuvo un “brote psicótico”, por lo que se está descartando un ataque yihadista. “No lo sé, pero es muy sospechoso como algunos siempre que hacen algo tienen brotes psicóticos”, declaró el líder de Vox.

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“Los españoles no estamos acostumbrados a tanto brote psicótico por la calle, a tanto apuñalamiento y a tanta violación”, aseveró, agregando que “estamos muy hartos y señalamos a los culpables y el culpable directo de todo este proceso de violencia y el aumento de las violaciones que se está produciendo en España y de esta inseguridad creciente para las mujeres es también Pedro Sánchez”.