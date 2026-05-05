En la Audiencia Nacional
Ada Colau relata ante la fiscalía cómo Israel interceptó su flotilla para intentar que actúe ante la detención de los activistas español y brasileño
Varios activistas ratifican ante el ministerio público su denuncia por crímenes de guerra y de lesa humanidad que atribuyen a ministros del Gobierno de Netanyahu, interpuesta cuando se interceptó el primer intento de romper el bloqueo israelí y llegar a Gaza
La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, acompañada del eurodiputado y abogado Jaume Asens, han venido a la Audiencia Nacional con un objetivo: intentar convencer a la fiscalía de la necesidad de abrir un procedimiento judicial por la interceptación israelí de las distintas flotillas que han intentado burlar el bloqueo que el Gobienro de Benjamín Netanyahu ha impuesto en la franja de Gaza, la última la semana pasada.
Ambos formaban parte del grupo de activistas que debían ratificar la denuncia que ellos mismos interpusieron tras la interceptación de la primera, en la que viajaba la propia Colau, en octubre del año pasado. Su esperanza es que el ministerio público decida que la justicia española deba intervenir y, además, hacerlo respecto a la detención de los dos activistas este fin de semana, uno de nacionalidad española y otro brasileño.
Aunque han sido Colau y Asens los que han atendido a los medios, también les acompañaba Sally Issa, esposa del activista español-palestino Saif Abukeshek, que ha explicado que no están dejando a la familia ponerse en contacto con él, más que a través del consultado; sus gritos se oyeron durante toda la noche por sus compañeros de la flotilla.
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