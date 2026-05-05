"Ni una verdad", "malas personas" o "ridículos": los grandes enfrentamientos del primer debate de las elecciones andaluzas

Acusaciones de mentiras, descalificaciones e interrupciones. El primer debate de las elecciones andaluzas ha estado marcado por los enfrentamientos entre los distintos candidatos. No ha importado la ideología, todos los candidatos han entrado en pelea con sus adversarios políticos, que los propios moderadores han definido como "muy intenso".

De poco han servido los esfuerzos de los moderadores, Xabier Fortes y Laura Clavero, de llamar a la calma y evitar que los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía se pisaran los unos a los otros. Una y otra vez, las declaraciones de unos hacían saltar a los otros. "Les he dejado, con generosidad, que se crucen, pero dejen hablar también", ha pedido el presentador de TVE en algún momento a los candidatos.

El primer choque ha llegado en el momento en el que el candidato de Vox, Manuel Gavira, ha comenzado a repetir la propuesta de su partido: la prioridad nacional, término que ha repetido hasta la saciedad. Sus declaraciones han hecho saltar tanto al candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y Por Andalucía, Antonio Maíllo, que le han acusado de ser "malas personas", "ridículos", "crueles" o "mentirosos".

La sanidad eleva el tono

Como se esperaba, la sanidad ha sido el momento que más tensión ha generado entre los cinco candidatos. Ha sido en este punto del debate cuando el líder de los andalucistas le ha mostrado al presidente de la Junta, como crítica, la vida laboral de un enfermero, con contratos de hasta siete días. "Una vida laboral, se la presento", le ha espetado a Moreno, cuya carrera ha estado centrada en el PP.

"El señor García es un asalariado del señor Moreno", ha sentenciado el dirigente de Vox, sobre la financiación de formación andalucista, que no tiene grupo propio en el Parlamento. Así, ante las críticas de Adelante, Gavira ha señalado que "el de las paguitas es usted, ¿me escucha?". "Está la derecha muy nerviosa con Adelante", ha sentenciado el andalucista que ha aprovechado para denunciar el papel del jefe de prensa de Vox, Álvaro Zancajo.

La candidata del PSOE, María Jesús Montero, ha sido la principal diana en el bloque de la financiación autonómica. Moreno le ha reprochado la negociación que desarrolló como ministra de Hacienda con los independentistas para cambiar el modelo de financiación y que, en sus palabras, habrá que pagar "letra a letra". "Diga usted lo que hemos pagado, está mintiendo, los datos son datos", ha replicado la exvicepresidenta del Gobierno.

"Es lamentable"

Después de que Montero acusara al dirigente de Vox de evitar que se desarrollen políticas de igualdad, Gavira ha señalado a los socialistas por "sacar violadores a la calle". Además, el de Vox ha asegurado que "se han incrementado las violaciones en grupo un 216%" desde que gobierna el PSOE. Ante esto, Montero ha dado una "clase de feminismo", como ellos lo han definido para sostener que "es lamentable que tenga que recurrir a esto"

Noticias relacionadas

No ha sido hasta el minuto de oro de cada uno de los candidatos cuando el silencio se ha hecho con el plató. En este punto, cada uno de los candidatos han tratado de incluir sus principales ideas políticas para tratar de alcanzar el voto de aquellos andaluces que, a menos de 15 días de acudir a las urnas, todavía no saben por qué dirigente político decantarse.