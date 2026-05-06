Del 6 al 12 de junio
La familia real se vuelca con la visita del Papa y estará presente en casi todos los actos de la agenda
Felipe VI y Letizia y sus dos hijas recibirán a León XIV en el Palacio Real y el matrimonio se desplazará a Barcelona para la misa de la Sagrada Familia
Leonor y Sofía acudirán con sus padres a la eucaristía de Cibeles del domingo y la reina Sofía estará en la Almudena y viajará a Canarias para despedir al Pontífice
La agenda de la visita de León XIV a España del próximo mes de junio dibuja una implicación prácticamente total de la familia real, con presencia en la mayor parte de los actos oficiales previstos en Madrid, Barcelona y Canarias. La Zarzuela ha concretado este miércoles la participación escalonada de los distintos miembros, con los Reyes al frente, la incorporación de la Princesa de Asturias y la infanta Sofía en las citas centrales y la participación de la reina Sofía también en dos actos.
Cuando el Pontífice llegue a Madrid, el sábado 6 de junio, Felipe VI y Letizia estarán para recibirle en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Apenas una hora después, los Reyes, acompañados por sus dos hijas, protagonizarán la recepción oficial en el Palacio Real. Allí se desarrollará la llamada visita de cortesía y el encuentro del Papa con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático acreditado en España, uno de los momentos institucionales clave de la visita.
La presencia de Leonor y Sofía no se limitará a ese primer acto. Ambas acompañarán a sus padres el domingo 7 en la misa multitudinaria prevista en la plaza de Cibeles, a las diez de la mañana, una de las citas con más carga simbólica del viaje, el primero que un Papa realiza a España en 15 años.
El lunes 8 será el turno de la reina Sofía, que asistirá en solitario al acto de oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral madrileña.
La agenda se desplazará después a Barcelona. El miércoles 10, los Reyes acudirán a la misa que se celebrará en la basílica de la Sagrada Familia. El cierre llegará el viernes 12 en Canarias, donde la reina Sofía estará presente en la ceremonia de despedida del Pontífice en el aeropuerto de Tenerife Norte.
Dos días sin actos con León XIV
Las dos jornadas en las que ningún miembro de la familia real acompañará al Papa en su agenda española son el martes 9 y el jueves 11. El primero de esos días León XIV tiene previsto actos en Madrid, donde tendrá un encuentro con voluntarios y Barcelona, donde habrá un rezo en la Catedral y una vigilia de oración. El jueves ya estará en Gran Canaria, la otra isla del archipiélago que visita, donde quiere conocer la realidad que viven los inmigrantes irregulares que llegan a las islas. También habrá un encuentro diocesano y una misa.
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