Koldo revela en su última palabra que el abogado del PP le ofreció que colaborara "mintiendo y engañando a todos los españoles"

El que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos , Koldo García, utilizó el turno de última palabra en el juicio que se celebra contra él en el Tribunal Supremo, que ha quedado visto para sentencia, para asegurar que el abogado del PP le ofreció que colaborara "mintiendo y engañando a todos los españoles" y que algunas personas le dijeron que tanto su mujer como su hermano podían terminar en la carcel. En este punto, se preguntó ante la Sala si todo ello es porque "piensa distinto".

"Se me dijo que quedaría esto en nada si colaboraba", incidió, para añadir que en mismo sentido le contactaron dos medios de comunicacion, momento en el que ha sido interrumpido por el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, que le advirtió que todo ello está fuera del procedimiento.