Crucero infectado
El PP carga contra el Gobierno por la gestión del hantavirus: "¿no hay nadie al volante?"
"¿Voluntaria?¿Van a dejar la seguridad y la salud pública en manos de la voluntariedad de cada uno?", se preguntó también Carmen Fúnez
"Nadie al volante. ¿Cómo que cuarentena voluntaria?". Esa es la pregunta que con cierto tono irónico lanzó este jueves la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Ester Muñoz, ante el cruce de declaraciones del Gobierno sobre la obligatoriedad de que el pasaje del barco pase la cuarentena en el hospital Gómez Ulla.
Muñoz lo expresó en X haciéndose eco de las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en las que sostuvo que la cuarentena de los pasajeros del crucero infectado en el hospital militar Gómez Ulla sería voluntaria.
"¿Voluntaria?¿Van a dejar la seguridad y la salud pública en manos de la voluntariedad de cada uno?", se preguntó también Carmen Fúnez, responsable de Sanidad en el Partido Popular, en X, y empleó la misma expresión de "nadie al volante" que también usó Muñoz.
Noticia en ampliación
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet avisa de un nuevo cambio en Alicante: bajan las temperaturas y aún puede llover
- El vídeo de “tiburones” en la orilla de Guardamar que ha encendido el debate entre pescadores
- La ruta de senderismo en Alicante que más brilla en primavera: fácil, circular y hasta con pozas de agua
- La consellera de Educación presentará una oferta para mejorar las condiciones del profesorado a cuatro días de la huelga indefinida
- Educación da marcha atrás y solo obligará a los profesores de segundo de Bachillerato a estar en las evaluaciones
- Educación suprime tres ciclos de FP en Elche y recula con cuatro tras la presión de los institutos
- Estas son las siete playas que obtienen o recuperan la bandera azul en 2026 en Alicante
- Alicante se convierte en la capital del swing este fin de semana