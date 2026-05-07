Sánchez llama a Clavijo para amortiguar la crisis institucional por el hantavirus

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, devolvió finalmente la llamada a Fernando Clavijo, jefe del Ejecutivo canario, tras casi dos días de espera. El contacto se produjo en plena tensión institucional por la gestión de la crisis del hantavirus y con la intención de rebajar el malestar generado en Canarias.

La conversación entre ambos dirigentes fue cordial y sirvió para encauzar la relación entre los dos gobiernos en un momento delicado. Clavijo llevaba días pendiente de hablar directamente con el presidente español para abordar la situación y reclamar una mayor coordinación.