Elecciones andaluzas
Juanma Moreno paraliza la campaña del 17M por el fallecimiento de dos guardias civiles en Huelva
El PSOE deja en stand by sus actos de este viernes y este sábado, en el que participará el presidente del Gobierno
Victoria Flores
La noticia del fallecimiento de dos guardias civiles tras la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo mientras participaban en una persecución a una narcolancha en Huelva ha impactado de lleno la campaña andaluza. Algunas formaciones, como el PP han decidido suspender sus actos en pleno ecuador de la campaña.
El equipo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido el primero en anunciar la decisión de cancelar sus actos. El equipo del candidato popular ha trasladado a los medios la suspensión de toda la agenda del presidente de este jueves. El líder de los populares andaluces, que ha trasladado el pésame a los familiares de las víctimas, ha asegurado que “debe haber más medios para combatir el problema en el que se ha convertido el narcotráfico”.
Tras estudiar las posibilidades, el PSOE-A, ha decidido mantener los eventos que la candidata socialista a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, tenía organizados para este fin de semana. Entre los actos está un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Línea de la Concepción, donde este suceso podría convertirse en uno de los temas principales.
Otras formaciones como Adelante Andalucía, que celebra un acto con figuras del Carnaval en Cádiz, han preferido mantener el acto. De hecho, aunque los andalucistas han lamentado el fallecimiento de los agentes, también han recordado que, “por desgracia, en Andalucía han muerto varios trabajadores en lo que va de año, ayer mismo un trabajador público en Málaga falleció en un accidente laboral”.
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