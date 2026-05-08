Gestión sanitaria
Mónica García comparecerá en el Congreso para dar explicaciones por la gestión contra el virus hantavirus
Elude entrar a responder las críticas de la oposición y algunas autonomías: "Me parece que ahora no toca"
La ministra de Sanidad, Mónica García, garantizó este viernes que "por supuesto" comparecerá en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de cómo ha gestionado el inminente acogimiento del buque 'MV Hondius', donde se registró un brote de hantavirus.
Lo aseguró en declaraciones a Rne recogidas por Servimedia cuando se le preguntó directamente si dará explicaciones en las Cortes como le ha reclamado la oposición. "Por supuesto. Nosotros vamos a dar todas las explicaciones. Las estamos dando desde el minuto uno", prometió.
Es más, añadió que "por supuesto, vamos a dar todas las explicaciones de todas las reuniones que hemos tenido a nivel internacional, de todas las reuniones que hemos tenido a nivel nacional, de todas las decisiones, cuál es el fundamento de por qué hemos tomado determinadas decisiones",
Ante las críticas de la oposición y de algunas autonomías, García no quiso "entrar en las polémicas estériles del Partido Popular" de que no se le haya informado o, en el caso de la Comunidad de Madrid, de por qué se llevará a los contagiados españoles al Hospital Gómez Ulla. "Me parece que ahora no toca".
"Entiendo que el Partido Popular esté a otras cosas, pero nosotros desde el Gobierno de España, también desde el Gobierno de Canarias, vamos a estar a asegurar la salud de las personas que vienen y también a asegurar la salud de toda la población", zanjó.
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