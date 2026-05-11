Apagón en las emisiones de Canal Sur por la huelga de sus trabajadores a solo unas horas del debate del último debate previo al 17M

Canal Sur ha entrado en negro a las 18:00. Los trabajadores de RTVA tienen tres paros convocados para los días 11, 12 y 14 de mayo tras no alcanzar un acuerdo con la dirección de la cadena. Desde la cúpula de Canal Sur apuntan a que este parón se alargará hasta las 20:00, por lo que no debe afectar a la correcta celebración del último debate electoral previo a las elecciones autonómicas del 17M.

Desde la dirección ya habían alertado de que esta situación podría afectar al contenido electoral de la cadena.De hecho, lamentaban que estos paros podría afectar al papel de servicio público que Canal Sur tiene encomendado. Sin embargo, algunos de sus directivos defendieron en redes sociales que el debate era uno de los espacios que estaban asegurados. En las próximas horas se conocerá qué ocurre finalmente.

El momento exacto en el que la cadena pública se ha ido a negro se ha producido cuando Eva Ruiz, del programa La Tarde aquí y ahora, le ha dado paso a Modesto Barragán, presidentador de Andalucía Directo. Los periodistas han comenzado a perder la conexión hasta que, finalmente, se ha producido el apagón.

Tres días de paro en plena campaña

La huelga iniciada este lunes se extenderá también al martes y el jueves de esta semana. En estas tres jornadas de campaña electoral se harán por tanto unos paros parciales de cuatro horas, según recoge Europa Press, una medida que para la corporación "podría alterar el normal desarrollo del Plan de Cobertura Electoral aprobado por el consejo de administración de la RTVA, así como el derecho de los andaluces a recibir información sobre las propuestas de las distintas formaciones políticas".

La dirección de Canal Sur, según ha publicado esta misma agencia, ha mantenido tres reuniones con el comité de huelga - del que se salió UGT- durante esta mismas semana para estudiar todas las propuestas. Asimismo, desde la cadena autonómica se han presentado por escrito distintas alternativas, que han sido rechazadas a su vez por el órgano de representación sindical.

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El principal punto de discordia entre las partes es la intención de obligar a la empresa a que reserve 57 plazas como "mínimo" del futuro Concurso Oposición para que accedan a Canal Sur trabajadores que actualmente tienen un contrato temporal plenamente conforme a la legalidad vigente, mediante concurso libre sin examen, fuera del procedimiento ordinario previsto en el convenio colectivo (no pasando por las fases de traslado ni promoción interna).