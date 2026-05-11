Caso 'Koldo'
El Supremo rechaza excarcelar a Koldo mientras redacta su sentencia al persistir el riesgo de fuga
El Supremo adviete de una deliberación "compleja" mientras la Audiencia Nacional aplaza hasta el 21 de mayo un nuevo interrogatorio a Aldama
La sala del Tribunal Supremo que ha juzgado al exministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor en Transportes Koldo García ha rechazado poner en libertad a este último como solicitó su abogada defensora, Leticia de la Hoz, en la última sesión del juicio por presunta organización criminal. Considera que no se ha producido una modificación de las circunstancias que aconsejaron su entrada de forma preventiva su entrada en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid), entre ellos el riesgo de fuga.
"Ha de valorarse a estos efectos que, concluido el juicio oral, estamos en los inicios de una deliberación, compleja, que exige un examen detallado de la causa", añade el Supremo. Por otro lado, la Audiencia Nacional ha aplazado hasta el próximo 21 de mayo la comparecencia en la Audiencia Nacional del comisionista Víctor de Aldama en el marco de la parte de la instrucción del caso Koldo que aún permanece abierta en dicho órgano por los contratos de mascarillas adjudicados en Baleares.
Se mantiene en todo caso la citación para este jueves del propio Koldo, si bien su defensa ha solicitado que quede sin efecto y la causa sea archivada para el exasesor ministerial en cumplimiento del principio 'non bis in idem', no ser juzgado dos veces por el mismo asunto.
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