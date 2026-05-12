En Directo
Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Última hora desde la Audiencia Nacional
Rajoy declara en el juicio de Kitchen que es "absolutamente falso" que Bárcenas le entregara la contabilidad 'b' del PP
Todas las anotaciones de Villarejo sobre Rajoy y Cospedal que el juez consideró insuficientes para acusarles en la Kitchen
Sáenz de Santamaría niega en el juicio de Kitchen el contenido de un correo del caso Montoro y dice que Hacienda no le dio datos de Bárcenas
Especial multimedia | Los fogones de la Kitchen
El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' inicia una nueva semana, tras jornadas pasadas en las que comparecieron el expresidente Mariano Rajoy, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y el exministro y todavía hoy senador Javier Arenas, entre otros, además del hijo de Bárcenas e Iglesias, Guillermo Bárcenas, y distintos miembros de la Guardia Civil y la Polícia Nacional.
En la sesión de este martes están previstas nuevas declaraciones policiales y de peritos
Después de las declaraciones previstas de los agentes policiales citados para hoy, la sesión se dio por concluida
Comienza la sesión de este lunes tras un inicial retraso y corto receso
Finaliza la sesión de hoy y de la semana
Tras un receso de una media hora se reanuda la sesión de este jueves
El técnico que instaló unas cámaras de seguridad en el domicilio de la familia Bárcenas, ha declarado que le pagó la mujer el extesorero del PP: “Recuerdo que me dio tres billetes de 500 y estaban nuevecitos”, ha dicho, para ser interrumpido por la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, que ha resaltado: “Eso está fuera de lugar”.
En cuanto a la falta de personal para investigar el caso Gürtel, Sánchez Aparicio ha explicado que Morocho tenía “un grupo como los demás de la UDEF, y cuando empezaron los informes finales propuse potenciar la unidad a través de los funcionarios, que tienen herramientas suficientes”. Sin embargo, según ha declarado, el inspector le decía que “cada vez que venía uno nuevo, tenía que prepararlos y le llevaba más tiempo prepararlos. Había dos funcionarios pendientes destinos, y hasta que él lo dijo no se fueron”.
Sin embargo, a preguntas de la letrada del PSOE, Gloria de Pascual, no ha sabido explicar por qué no se dio cuenta de que este asunto ya lo estaba investigando la UDEF, en concreto el inspector Manuel Morocho, como auxilio de Policía Judicial del juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, a quien tampoco le dijo nada al respecto.
En esta sesion están citados, entre otros, la personas que colocó una de las cámaras con las que espiaron a Luis Bárcenas y Javier Gómez Liaño, cuando ejercía su defensa. Así como el director de Fuentes Informadas, José Antonio Hernández, que ya avanzó que se acogerá al secreto profesional
- Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
- Huelga de profesores en Alicante en directo: los docentes inician un paro sin precedentes con 66.000 profesionales llamados a la convocatoria
- Un proyecto científico erradica casi 6.000 erizos de mar en aguas de Mallorca para proteger una especie de alga
- Carmen Herrero (economista): 'España tiene un problema muy importante de salarios
- Declarado un incendio en la fábrica de tejas La Escandella de Agost
- Retenciones en la N-332 en Torrevieja (como casi siempre) y la A-70 se atasca hacia Valencia en una mañana complicada en Alicante
- Temarios, pruebas de nivel y excursiones suspendidas en los centros educativos de Alicante por la huelga de profesores
- Varios ciudadanos reducen a un ladrón al intentar robar dos motos a sus dueños en un semáforo de Alicante