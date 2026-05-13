El contable del bar Franky confiesa al juez que se "inventó" tickets para emitir facturas falsas a favor de Acciona a petición de Koldo

El asesor fiscal del bar Franky de Pamplona Miguel Moreno Purroy admitió este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga la parte de la trama Koldo-Cerdán que se centra en la presunta adjudicación irregular de obra pública que emitió unas seis facturas falsas entre 2016 y 2018 a petición de Koldo García.

Según ha señalado fuentes presentes en la declaración de este testigo, el hombre que después llegó a ser asesor del exministro José Luis Ábalos en Navarra le indicaba el importe y el gestor se "inventó" los tickets para justificar dichas facturas, que se emitieron a nombre de Acciona y una de ellas a nombre de la UTE Recajo (Acciona e IC Construcción). Según su testimonio, pensaba que Koldo pretendía buscar alguna compensación a los trabajos de seguridad que estaba realizando, pero nunca le preguntó.

La comparecencia de Moreno Purroy, junto a la del gestor de establecimiento Francisco Javier Llorente, que también se ha producido este jueves, fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción para contrastar los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apuntan a que la emisión de estas facturas "no respondían a una prestación real" de ningún servicio.

Durante su comparecencia parlamentaria del pasado 3 de marzo, Moreno Purroy ya reconoció haber emitido facturas a Acciona. "La tarjeta de visita de Acciona me la entregó Koldo García. Él me dijo que tenía una necesidad, que estaba en mal momento económico y él no tenía dificultad para que Acciona pagara alguna factura", manifestó entonces, para después apuntar que se trata de facturas que no superan los 8.000 euros en total. Fue a raíz de estas manifestaciones que el fiscal del caso, Luis Pator, solicitó su comparecencia ante el juez.

Archivo - Acciona logo / ACCIONA

Vía Recajo

Sobre la factura de la UTE Recajo, según la investigación aparece directamente vinculada al mismo esquema de facturación irregular. En noviembre de 2017, Koldo envió a un directivo de Acciona una factura de 2.750 euros (más IVA) denominada internamente como "FRA.9I UTE Recajo", según los informes policiales. En esta factura, el emisor era el propio asesor Miguel Moreno Purroy, ocultando deliberadamente el concepto y el beneficiario real, aunque el pago se dirigía a una cuenta titulada por el propio Purroy, repitiendo el esquema del Bar Franky pero de forma directa.