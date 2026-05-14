Juanma Moreno repite la estrategia de 2022 y pide al voto a socialistas que quieran evitar un pacto con Vox en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no tiene "ningún interés en gobernar con Vox". El dirigente popular lo ha dejado claro una y otra vez durante la campaña electoral y ahora, cuando apenas quedan tres días para que los andaluces vayan a las urnas y los sondeos barajan un porcentaje de indecisos del 13%, ha hecho un nuevo llamamiento a los exvotantes del PSOE "decepcionados" con el sanchismo.

Los datos están ahí. La mayoría absoluta, o "mayoría de estabilidad", como prefieren llamarla en el PP, se jugará en los últimos votos que se cuenten por provincias. Las encuestas predicen que los números de Moreno oscilarán ente los 52 y los 55 escaños, que marcan el límite de la mayoría. Así, el presidente de la Junta de Andalucía necesitaría de los apoyos de Vox para poder formar Gobierno.

"Voy a intentar gobernar en solitario, voy a trabajar con todos mis esfuerzos para gobernar en solitario", ha asegurado el presidente en Cadena Ser, que ha puntualizado que no quiere "ningún tipo de atadura ni de condicionantes por parte de Vox". Para conseguirlo, el dirigente popular ha apelado "a todos aquellos que están dudando, especialmente a aquellos que en otras ocasiones han votado al PSOE".

Qué ocurrirán si faltan "uno o dos escaños"

Moreno sabe que en las autonómicas de 2022 alcanzó la mayoría absoluta gracias al voto prestado de muchos socialistas y el presidente andaluz quiere repetir la fórmula este año. Así, el dirigente popular ha aprovechado para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le ha pedido a los votantes que eviten "un Gobierno de discordia en Andalucía, que siempre hacen daño a la convivencia".

El candidato a la reelección tiene claras cuáles son sus metas el próximo 17M: ganar las elecciones, ganar en las ocho provincias y "tener una mayoría de estabilidad o estar los más cerca posible". Así, lo que el presidente de la Junta tiene claro es que "no es lo mismo no tener una mayoría de estabilidad, porque falten seis o siete escaños en un parlamento de 109 diputados, a que falten uno o dos escaños".

Moreno ha tratado de dejar claro durante toda la campaña que su objetivo es evitar los "líos" que, según sus propias palabras, puede suponer gobernar de la mano de los de Santiago Abascal. No piensan lo mismo en Vox. El dirigente nacional de la formación aseguraba en Córdoba este martes que harán "lo mismo que en Extremadura y en Aragón". "Tenderemos la mano, pero haremos que se cambien cosas", aseguraba.

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Pese a su interés por no depender de los de Manuel Gavira, ha asegurado que, si el PP tiene que sentarse con ellos en una mesa, será él mismo quien lo haga. "Soy el responsable de la campaña, del Gobierno y me compete a mí, siempre coordinado y en colaboración", ha explicado Morenoque ha insistido en que él asumirá "la responsabilidad de cualquier contacto o negociación que se tenga que establecer".