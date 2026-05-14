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Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Última hora desde la Audiencia Nacional

Rajoy declara en el juicio de Kitchen que es "absolutamente falso" que Bárcenas le entregara la contabilidad 'b' del PP

Todas las anotaciones de Villarejo sobre Rajoy y Cospedal que el juez consideró insuficientes para acusarles en la Kitchen

Sáenz de Santamaría niega en el juicio de Kitchen el contenido de un correo del caso Montoro y dice que Hacienda no le dio datos de Bárcenas

Especial multimedia | Los fogones de la Kitchen

El extesorero del PP Luis Bárcenas declara en el juicio de la Kitchen

El extesorero del PP Luis Bárcenas declara en el juicio de la Kitchen / EPC

Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' inicia una nueva semana, tras jornadas pasadas en las que comparecieron el expresidente Mariano Rajoy, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y el exministro y todavía hoy senador Javier Arenas, entre otros, además del hijo de Bárcenas e Iglesias, Guillermo Bárcenas, y distintos miembros de la Guardia Civil y la Polícia Nacional.

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