Koldo guarda silencio sobre los contratos de mascarillas en Baleares mientras se estudia el recurso que busca que no se le siga investigando

El exasesor en el Ministerio de Transportes Koldo García, que espera sentencia del Tribunal Supremo tras el juicio que se ha celebrado contra él y el exministro José Luis Ábalos por integrar una organización corrupta de cobro de comisiones, se ha acogido a su derecho a no declarar este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que sigue investigando otras conductas presuntas conductas delictivas de la trama. Fue llamado a raíz del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de material sanitario en Baleares durante la pandemia de coronavirus.

Desde la defensa de Koldo se intentó suspender esta declaración. Según informó EL PERIÓDICO, el juez dio traslado al fiscal de la petición de su abogada, Leticia de la Hoz, para que su imputación en esta parte de las investigaciones sea sobreseída, al considerar que se le está volviendo a investigar por hechos por los que ya han sido analizados por el Tribunal Supremo. Si este recurso es rechazado, asegura la defensa que el propio Koldo solicitará acudir a declarar.

En la comparecencia de este jueves, y después de que la letrada argumentara ante el juez de la plaza número 2 de Instrucción de la Audiencia Nacional sobre las razones para considerar que esta causa ya es "cosa juzgada", Koldo únicamente tomó la palabra para volver a reclamar una vez más que se le haga entrega de sus dispositivos móviles. También para expresar su queja, con voz algo quebrada según han manifestado fuentes presentes en la sala, por el hecho de que se estén difundiendo en algún medio de comunicación mensajes de su vida privada que nada tienen que ver con la causa.

La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, a su llegada al Tribunal Supremo, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). / Alberto Ortega - Europa Press

Koldo García se encuentra cumpliendo prisión provisional en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde noviembre de 2025. El mencionado informe de la UCO revela la existencia de nuevos mensajes entre la hoy presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, cuando era presidenta de Baleares y el que fuera asesor del ministro José Luis Ábalos Koldo García en relación con la adquisición de material sanitario para realizar test en los controles aeroportuarios. Por ejemplo, el 15 de junio de 2020, Armengol le envía un mensaje para pedirle ayuda para contactar con Ábalos: "Necesito habla con el Ministro [...] Me puedes ayudar?", a lo que Koldo le contesta pidiéndole que le llame. Algunas de las acusaciones populares personadas, como es HazteOír, plantea que Armengol debería sentarse ante el juez para dar explicaciones.

Armengol y Torres en el Supremo

"Hoy estaba aquí llamado para declarar sobre la contratación en Baleares y Canarias que entendemos que ya ha sido objeto de juicio en el Tribunal Supremo, ya que el fiscal y la acusación popular lo incorporaron a las conclusiones definitivas y fue también objeto de prueba, pues se contó con las declaraciones -- se enviaron por escrito y se leyeron ante la Sala-- de los expresidentes Armengol y Ángel Víctor Torres", ha explicado De la Hoz a las puertas de la Audiencia.

El informe de la UCO también insiste en que los contratos sanitarios eran "parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo", una relación que, según la Guardia Civil, permitía al empresario "tener acceso" al exministro de Transportes José Luis Ábalos. Ello es porque la "relación económica" entre Aldama y Koldo se mantuvo hasta ocho meses más tarde que Ábalos y el exasesor fueron cesados del Ministerio de Transportes en julio de 2021, tras la crisis de Gobierno impulsada por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

En la Audiencia Nacional, el magistrado Ismael Moreno indaga en el 'caso Koldo' en varias líneas de investigación, siendo la que dio origen a la causa las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas. Se trata de una causa en la que también investiga presuntos amaños de obra pública y los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para gastos anticipados, una pieza que continúa bajo secreto de sumario.