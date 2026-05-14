Sánchez se reunirá con el Papa en El Vaticano antes de su visita a España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará a Roma la última semana de mayo para reunirse en el Vaticano con el papa León XIV días antes de la visita que el pontífice realizará a España. La cita será la primera entre los dos desde el inicio del pontificado de Robert Prevost, y se dará previsiblemente el 27 de mayo, convirtiéndose en la tercera vez que Sánchez visita la sede de la institución. Pocos días después, del 6 al 12 de junio, el Papa realizará su primera visita a España -hace casi quince años que el jefe de la Iglesia católica no acude al país- y tiene agenda en Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

El Gobierno envió una carta al Vaticano pocos días después de la designación de León XIV como sucesor del papa Francisco en la que le pedía una audiencia con Sánchez y le invitaba a visitar España. El presidente del Ejecutivo central ya había dado la enhorabuena a toda la Iglesia Católica y había confiado en que contribuyera a fortalecer el diálogo y la defensa de los derechos humanos en un mundo que, dijo, necesita esperanza y unidad.

Aunque Sánchez no acudió a la misa de inicio de su pontificado, mantuvo con él una conversación telefónica en la que, según informó posteriormente la Santa Sede, hablaron de la crisis migratoria y de la necesidad de construir puentes para resolver los conflictos en el mundo. Por su parte, el presidente del Gobierno destacó la coincidencia de España y el Vaticano para continuar colaborando en la búsqueda de la paz y la dignidad humana, además de defender los derechos en la lucha contra el cambio climático y las desigualdades.

Quien sí acudió a visitar al Papa y se convirtió en el primer dirigente español en hacerlo fue el president Salvador Illa. El jefe de la Generalitat de Catalunya invitó al jefe de la Iglesia católica a visitar Barcelona y la Sagrada Família, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí -actualmente en proceso de beatificación- y la culminación de la Torre de Jesús. El Papa cumplirá con esta invitación, y recuperará la que Sánchez le hizo a su predecesor, ya que también acudirá a Canarias.

Sobre las paradas canarias del viaje (Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife), en el Gobierno apuntan directamente al mensaje que conlleva sobre “la acogida solidaria, el rechazo a la criminalización y la defensa de la dignidad de los migrantes”.

Sintonía con el Papa

Fuentes del Gobierno han subrayado la buena relación que existe con el Vaticano y han alabado la actitud que está manteniendo el Papa, al que Sánchez defendió hace pocas semanas de las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Mientras que algunos siembran el mundo de guerras, León XIV siembra la paz, con valentía y coraje", dijo entonces Sánchez, después de que Trump acusara al Papa de ser "terrible en política exterior" y le instara a "dejar de complacer a la izquierda radical". El propio pontífice contestó a los ataques de Trump recordándole que "el Evangelio es claro" y que "la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra".

En las últimas semanas, desde Moncloa se ha tratado de reforzar esta sintonía en carpetas clave que generan confrontación ideológica para barnizarlas de autoridad moral. Para poner en valor la gestión por la emergencia del hantavirus Sánchez ha recurrido en varias ocasiones al mensaje de León XVI tratando así de desactivar las críticas de la oposición y el choque institucional con el Gobierno canario.

“No vamos a entrar en ningún tipo de polémica institucional. Me quedo con las palabras del Papa expresando su reconocimiento y agradecimiento a la sociedad canaria, que ha dado ejemplo de solidaridad y empatía”, zanjó el jefe del Ejecutivo en una comparecencia conjunta con el secretario general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom. El Papa se había referido a un agradecimiento por “la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias, por permitir la llegada del crucero ‘Hondius’ con los enfermos de hantavirus”.