Acto del PP
Tellado marca como reto del PP "recuperar el respeto" a comunidades como Canarias si el partido gobierna
El secretario general de la formación ha acusado al Gobierno de haber "despreciado" al Ejecutivo regional en la crisis del hantavirus
EFE
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha dicho este sábado en Las Palmas de Gran Canaria que "recuperar el respeto, en el más amplio sentido de la palabra", y también a comunidades como Canarias, será el reto de su partido cuando gobierne en España, a partir de 2027.
Así lo ha proclamado ante cientos de representantes institucionales, cargos orgánicos y militantes canarios en un acto en el que también se han dado cita los expresidentes del PP en las islas José Manuel Soria, Asier Antona y Australia Navarro y donde el dirigente nacional de los populares ha acusado al Gobierno español de haber "despreciado mucho y tratado de ningunear" a Canarias en la crisis desatada con motivo del fondeo frente a Tenerife del crucero MV Hondius con un brote de hantavirus a bordo.
Por posicionamientos como el que mantuvo la administración española presidida por el PSOE y por el trato que ese "gobierno sin alma" da al conjunto de las comunidades autónomas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las que los populares creen que se ha "vilipendiado" por equiparar a un accidente laboral la muerte de dos guardias civiles en Huelva cuando perseguían a una narcolancha, Tellado ha opinado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "vive en los minutos de la basura, en su peor momento" y "está visto para sentencia".
Tellado se ha referido a José Luis Ábalos y ha advertido de que si resulta condenado, Pedro Sánchez será "reprobado", ya que, a su juicio, "el destino de uno está ligado al del otro" porque el exsecretario general del PSOE fue "el alter ego" del presidente y secretario general de los socialistas.
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