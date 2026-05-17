Abascal rentabiliza la parca subida de Vox y volverá a tener a otro barón del PP en sus manos

Santiago Abascal termina la primera parte del nuevo ciclo electoral como lo empezó en diciembre tras las elecciones en Extremadura, con el futuro de otro barón autonómico del Partido Popular (PP) en sus manos. El desde este lunes presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta de la que gozaba desde 2022, tendrá que transitar un camino parecido, sino idéntico, al de sus homólogos y correligionarios la extremeña María Guardiola, el aragonés Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco, quien aún no ha cerrado un pacto con la extrema derecha en Castilla y León, como sí lo han hecho, y de coalición, Guardiola y Azcón. E incluso logre o no, como pretende, dejar fuera a Vox de su Gabinete, parece difícil que pueda no meter en la ecuación de su investidura la "prioridad nacional" sobre los inmigrantes firmada por su partido en dos de los tres territorios antes mencionados, y que el candidato andaluz de Vox, Manuel Gavira, dejó claro en su primera intervención de la noche electoral que supone un elemento imprescindible para pactar con ellos, entre vítores de sus compañeros, que coreaban a gritos precisamente ese sintagma, el de "prioridad nacional".

Abascal rentabiliza así la parca subida de su formación, que apenas mejora en unas décimas porcentuales y en un escaño el resultado en 2022 de Macarena Olona, ya entonces muy decepcionante y que precipitó la ruptura con la entonces candidata y su posterior salida del partido. En realidad, la paradoja de Vox en la comunidad autónoma más poblada de España es que fue el lugar, en noviembre de 2018, en el que primero obtuvo representación institucional, un éxito enormemente disruptivo entonces y que cimentó su implantación posterior en toda España hasta convertirse en el tercer partido político del país. Pero que luego no ha podido repetir en las dos citas autonómicas posteriores.

Abascal, como suele, compareció después del candidato autonómico desde la sede de Vox en la calle Bambú en Madrid, para felicitarse de que su formación se haya convertido en un partido "decisivo por cuarta vez en unas elecciones regionales en España". Tras felicitar a Juan Manuel Moreno por su victoria, aseguró que el "gran ganador" de los comicios es Gavira, recordando que tanto el PP como el PSOE han empeorado su resultado. Es más, enfatizó el papel nuevamente determinante de su formación: "Gavira ha vuelto a convertir a VOX en decisivo por cuarta vez en las últimas elecciones regionales convocadas en España”.

Abascal, advirtiendo de antemano que no quería ser un "aguafiestas", señaló: "La realidad es que España está en gravísimo riesgo. Y que sobre nuestro país aún se ciernen negros nubarrones. España está secuestrada por un Gobierno mafioso que promueve una invasión migratoria y que día a día está provocando la ruina y el empobrecimiento de los españoles". Una retórica a la que, a partir de ahora, no podrá ser ajeno Moreno, su viejo compañero en Nuevas Generaciones, antes de que Abascal abandonase el PP en 2013 para fundar Vox.

El líder de Vox -que a diferencia de Gavira no mencionó expresamente la "prioridad nacional", en lo que más bien pareció un reparto de papeles entre ambos- le dejó claro al presidente andaluz que su propósito es que "las instituciones regionales de Andalucía se pongan a combatir a ese Gobierno y a defender el interés general, para que Pedro Sánchez no logre su propósito, que es el de robarnos la democracia y perpetuarse a partir de 2027, utilizando todos los recursos del Estado a favor del Partido Socialista".