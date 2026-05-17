En tiempo real
Últimos escaños de las elecciones de Andalucía 2026, en directo: quién puede ganar o perder un diputado en cada provincia
El reparto de los 109 escaños del Parlamento andaluz se decide por márgenes estrechos, donde cada voto es crucial para la mayoría absoluta
Jose Rico
Los colegios electorales en Andalucía han cerrado a las 20.00 horas y el escrutinio de las elecciones autonómicas ya está en marcha. En juego están los 109 escaños que forman el Parlamento andaluz y número mágico del recuento son los 55 diputados que otorgan la mayoría absoluta. Para llegar a esa cifra, de la que depende la mayoría absoluta del PP, cada voto puede ser crucial porque los márgenes para conseguir el último diputado de cada circunscripción son muy estrechos.
En el siguiente gráfico puedes consultar en tiempo real cómo se reparten los escaños en cada provincia y quién tiene el último diputado en cada momento, así como el partido que está más cerca de hacerse con ese último asiento y cuántos votos necesita para lograrlo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Investigan como un crimen machista la muerte de un guardia civil, su mujer y su hijo en Dolores
- La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
- Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
- Herido al ser arrastrado por el TRAM tras una caída accidental en una parada en Alicante
- ¿Por qué parece que haya tantos brotes de infecciones en cruceros?
- Cae accidentalmente a las vías del TRAM en Alicante con el tranvía ya en marcha y es arrastrado
- Cae a plomo sobre el agua el conducto de climatización de la piscina municipal cubierta de Torrevieja
- William Shakespeare, escritor: “El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos”