En tiempo real
Pactómetro de las elecciones de Andalucía 2026: cuántos votos necesita Juanma Moreno para la investidura
En los siguientes gráficos puedes consultar los resultados de las elecciones, calcular los posibles pactos que pueden permitir la investidura y comprobar cómo han quedado los bloques de izquierda y de derecha
Jose Rico
Los colegios electorales en Andalucía han cerrado a las 20.00 horas y el escrutinio de las elecciones autonómicas ya está en marcha. En juego están los 109 escaños que forman el Parlamento andaluz y número mágico del recuento son los 55 diputados que otorgan la mayoría absoluta. Para ser investido presidente de la Junta es necesario contar con al menos 55 votos en la primera votación, o bien tener mayoría simple (más votos a favor que en contra) en la segunda votación.
En los siguientes gráficos puedes consultar en tiempo real los resultados de las elecciones, calcular los posibles pactos que pueden permitir la investidura y comprobar cómo han quedado los bloques de izquierda y de derecha en el nuevo Parlamento andaluz.
Suscríbete para seguir leyendo
- Investigan como un crimen machista la muerte de un guardia civil, su mujer y su hijo en Dolores
- La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
- Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
- Herido al ser arrastrado por el TRAM tras una caída accidental en una parada en Alicante
- ¿Por qué parece que haya tantos brotes de infecciones en cruceros?
- Cae accidentalmente a las vías del TRAM en Alicante con el tranvía ya en marcha y es arrastrado
- Cae a plomo sobre el agua el conducto de climatización de la piscina municipal cubierta de Torrevieja
- William Shakespeare, escritor: “El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos”