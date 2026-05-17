Otra pelea Feijóo-Sánchez de la que sale fortalecido Abascal

El Partido Popular venció en las elecciones autonómicas en Andalucía y Juanma Moreno se quedó con 53 parlamentarios lejos de la mayoría absoluta (55). Para seguir al frente de la Junta de Andalucía tendrá que pactar. Y Vox, con el que ya pactó para lograr hace ocho años su primer gobierno, ha logrado dos parlamentarios más (15). Por su parte, el PSOE cava más hondo su suelo histórico hasta los 28 diputados. Mientras a su izquierda, Adelante Andalucía crece hasta los 8 parlamentarios ante un Por Andalucía que se estanca en los 5, segun datos con el 89% del escrutinio.

La importancia de estas elecciones en clave nacional venía ya por los candidatos de los principales partidos. Moreno representan un liderazgo en el Partido Popular alejado de la retórica próxima a Vox y y una forma de hacer política que recuerda más al Alberto Núñez Feijóo que presidía la Xunta de Galicia que al presidente del PP, alejado de las directrices de Génova. Y Montero es la ‘número dos’ del PSOE y hasta hace nada la ‘número dos’ del Gobierno que preside Pedro Sánchez por lo que también atrae todo castigo, o respaldo, al Ejecutivo central.

Feijóo confiaba en que Andalucía, la comunidad más poblada y la que más escaños aporta en unas elecciones generales, siguiese bajo un gobierno popular y sin depender de Vox, después de que las últimas tres elecciones autonómicas -Extremadura, Aragón y Castilla y León- el PP se ha visto atado a la formación que lidera Santiago Abascal. Aunque Vox se quede lejos del objetivo de superar el 20% de los votos, este partido vuelve a tener la mano de gobierno una comunidad más pese a que solo sumaron 50.000 votos más que en 2022.

Es más, Moreno basó parte de su campaña en confrontar con Abascal y reclamar el voto para no depender de esta formación y meter en un "lío" a Andalucía, como definía tener que pactar con Vox. Mientras el líder de la formació verde le advertía de que se cobrarían bien el apoyo que puede necesitar para seguir en la Junta. En los últimos días de la campaña, Abascal cargaba contra esa "cabezonería" del presidente andaluz y le recordaba los trágalas por lo que han tenido que pasar Jorge Azcón y María Guardiola para seguir gobernando en Aragón y Extremadura. Y la negociación aun abierta en Castilla y León entre PP y Vox para que Alfonso Fernández Mañueco gobierne en esa comunidad.

Precisamente, en el PSOE se aferran al "lío" que tendrá que lidiar ahora Moreno para seguir al frente de la Junta de Andalucía para esconder parte de su fracaso electoral. Los socialistas han caído en votos y en escaños. PSOE y en el Gobierno se afanan en marcar diferencias entre el ciclo autonómico que ahora con concluye y lo que serían unas elecciones generales. Insisten en que Andalucía “no es un plebiscito” para Sánchez, a la vez que han apelado a los 580.000 andaluces que votaron al PSOE en las elecciones generales de 2023 pero que, un año antes, en las autonómicas de 2022, se quedaron en casa y se abstuvieron. No obstante, en las filas socialistas admiten que para lograr un buen resultado en las futuras elecciones generales- que según insiste Sánchez serán “cuando toquen” en 2027 -necesitan revitalizar el PSOE en Andalucía.

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El resultado arroja un escenario poco contemplado en las encuestas que se han ido publicando como tampoco se contemplaba la alta participación.