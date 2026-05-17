17M
Teresa Rodríguez reaparece en mitad de su tratamiento contra el cáncer para votar este 17M
La anterior líder de Adelante Andalucía ha ejercido su derecho al voto acompañada de su hija
Víctor Navarro
Tras tiempo alejada de la política y de la atención de los focos, Teresa Rodríguez ha reaparecido este domingo votando junto a su hija para las elecciones andaluzas de este 17M.
En la imagen que ha publicado en sus redes sociales, la anterior candidata de Adelante Andalucía se ha dejado ver con una kufiya, un pañuelo propio del pueblo palestino. En los comentarios al post difundido en la red social X, ha aclarado que está recibiendo tratamiento de quimioterapia.
En alguna ocasión, ha estado programada su participación para respaldar al candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, durante esta campaña electoral -como el pasado viernes 8 en Cádiz capital-, si bien finalmente no estuvo presente.
En cualquier caso, García ha hecho guiños a la anterior líder de su partido a lo largo de estas dos semanas. Por ejemplo, en uno de los dos debates celebrados con motivo del 17M, el candidato de Adelante Andalucía se puso la misma camiseta icónica con Federico García Lorca como protagonista que Rodríguez llevara en el mismo escenario en 2022.
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