Feijóo se compromete a "incrementar las plantillas" médicas y a crear un fondo estatal para enfermedades raras

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este lunes a "incrementar las plantillas" médicas, retomar el diálogo con los profesionales sanitarios y crear un fondo estatal para financiar las innovaciones terapéuticas y tecnológicas de enfermedades raras.

Así lo ha trasladado el dirigente 'popular' en la entrega del Premio Fundación Eugenio Rodríguez Pascual, otorgado al oftalmólogo Luis Fernández-Vega.

Durante su intervención, Feijóo ha denunciado que España lleva "diez meses con una huelga de médicos" de la que el Ministerio de Sanidad "no se está ocupando". "Yo he asumido el compromiso de incrementar las plantillas de acuerdo con las necesidades objetivas, mejorar la duración y la remuneración de las guardias y retomar el diálogo con los médicos", ha contrapuesto.

Asimismo, Feijóo ha defendido que el futuro sistema de financiación autonómica incluya "una pieza separada para el Sistema Nacional de Salud" y una "contabilidad específica" del gasto sanitario para garantizar una financiación adecuada de la sanidad pública en todas las comunidades autónomas.

Por otro lado, el líder del PP ha afirmado que "más de tres millones de personas en España padecen una enfermedad rara" y que "solo el 15% son atendidos con medicamentos huérfanos, los que por su rareza no resultan atractivos a la gran industria".

Tras denunciar la demora en la financiación en las innovaciones terapéuticas, ha defendido la necesidad de crear un fondo estatal específico, contemplado en los Presupuestos Generales del Estado, para financiar innovaciones diagnósticas, terapéuticas y tecnológicas destinadas al tratamiento de enfermedades raras. "Eso sí, lo consensuaremos con las comunidades, los profesionales, con la industria y las asociaciones de pacientes", ha añadido.

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Por último, ha reivindicado la necesidad de devolver al sistema sanitario "la fiabilidad que nunca debió perder".