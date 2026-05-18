Feijóo convoca el congreso del PP de Cataluña para el próximo 27 de junio

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado el congreso del PP catalán para el próximo 27 de junio, según ha anunciado en la reunión de la ejecutiva nacional posterior a las elecciones andaluzas, que sigue en marcha en la sede del partido, en la calle Génova. Se trata de un cónclave pendiente desde otoño de 2022 que servirá para revalidar el controvertido liderazgo de Alejandro Fernándezal frente de la formación y actualizar el ideario político de las siglas para el próximo ciclo electoral. La última vez que el PP catalán celebró un congreso fue en 2018.

El papel del PP en Cataluña ha cambiado radicalmente en los últimos años, como también lo ha hecho el contexto, ya alejado de la efervescencia del 'procés' que llevó al PP catalán al borde de la desaparición en 2021. Ahora, los populares catalanes cuentan con 15 escaños en el Parlament -frente a los tres que tenían en 2022-, su discurso, al compás del PP nacional, se ha endurecido en materia de seguridad e inmigración por la batalla con Vox, y la sintonía entre Feijóo y Fernández, que en varios momentos atravesó puntos críticos, parece encauzada y basada en una confianza que acabará de ratificarse en este congreso.

El líder del PP, que en los últimos meses ya ha ido poniendo a punto el partido en Cataluña, quiere ahora bendecir con este cónclave, antes del verano, todos los cambios en la estructura, pero también en la hoja de ruta de la formación. En esa misma reunión, además, Feijóo ha nombrado al senador autonómico Juan Milián -que entró como vocal de la Junta Directiva Nacional en el último congreso del PP nacional del pasado verano- coordinador del proyecto nacional en la Vicesecretaría de Organización, que pilota Alma Ezcurra. Un paso más en su apuesta por situar a Milián, actual coordinador de estrategia del PPC, como peso de la cuota catalana en Génova.

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El objetivo del congreso es tenerlo todo listo para el próximo ciclo electoral, una maniobra que, como explicó EL PERIÓDICO, Feijóo quería poner en marcha tras las elecciones andaluzas, con la mirada puesta en los comicios municipales y generales de 2027. El líder del PP tenía voluntad de hacer lo mismo en la Comunidad Valenciana para poner fin a la interinidad de Juanfran Pérez Llorca -que asumió las riendas del partido y de la Generalitat tras la dimisión de Carlos Mazón-, pero la batalla interna del PPCV con el expresident Francisco Camps, que quiere postularse como líder, ha llevado a Génova a congelar la convocatoria, como avanzó Levante-EMV, diario de Prensa Ibérica. No ha convocado ningún otro congreso regional.