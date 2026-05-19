Juanma Moreno mantiene sus críticas a la "prioridad nacional" tras el 17M y advierte a Vox: "Quien juega al bloqueo lo termina pagando"

Juanma Moreno asume que tendrá que ceder ante Vox para que la legislatura pueda arrancar tras las elecciones del 17M. El problema es en qué ámbito y hasta dónde pueden llegar esas cesiones. Por eso, ha sido el primero en tratar de definir el terreno de juego y plantear los límites de la negociación. No quiere canjear el apoyo de sus quince diputados por una consejería en el gobierno, quiere negociar directamente con la estructura andaluza y no con Santiago Abascal y no quiere vulnerar ninguna línea roja que pueda dinamitar la imagen de moderación que ha venido trabajando durante los últimos años y que ha sido clave en su segundo triunfo electoral.

A esto se añade otra reivindicación: agilidad en la negociación y estabilidad. Moreno quieren evitar una parálisis de la acción de gobierno como han vivido Extremadura o Aragón que se ha prolongado durante varios meses o que se repita el choque de 2022 en el Parlamento autonómico cuando se quedaron bloqueados presupuestos e iniciativas legislativas hasta que el PP se vio forzado a convocar las elecciones. "Quién juega al bloqueo lo termina pagando. Los ciudadanos lo entienden como una limitación y un parón de las acciones de gobierno. Todos debemos reflexionar sobre cuáles son nuestros números", apuntó.

La prioridad nacional

El primer punto que se ha puesto encima de la mesa por parte de Vox de cara a esta nueva negociación es el concepto de prioridad nacional, es decir, el acceso prioritario a servicios públicos o prestaciones para los españoles frente a las personas procedentes de otros países. En campaña, Moreno lo calificó como "eslogan vacío". Tras el 17-M, que ha convertido a Vox en "llave de gobierno" no ha sido tan contundente, pero aun así mantiene sus críticas: "Deberían de explicar un poco mejor porque no termino de entenderlo. Qué es esa prioridad entre españoles, cómo se quiere hacer, desde el punto de vista normativa y legal. Tanto la constitución como la propia ley orgánica defiende la igualdad entre ciudadanos. En definitiva hay muchas incógnitas", advirtió.

No obstante, asumió que tendrá que negociar "propuestas en el ámbito parlamentario y político" para evitar una entrada en el gobierno a la que de momento se resiste el líder del PP: "Que sean razonables, que entendemos que van a ser influyentes, no se le escapa a nadie, tienen la llave de la gobernabilidad de Andalucía pero una cosa es eso y otra una pelea de sillones que no les beneficiaría. Una parte importante de votantes de Vox quieren un gobierno útil, que Andalucía no se pare, que esto funcione".

Entrada en el gobierno

Moreno justificó en esta entrevista de forma más detallada su rechazo a la entrada de Vox en una Consejería cuestionando que el partido tenga capacidad de gestión suficiente: "Andalucía no es una comunidad cualquiera, un consejero maneja casi 1.000 millones de euros, equipos preparados y rodados y una coincidencia de proyecto. Ahora mismo tendrían dificultades para ello. Gobernar es muy complejo".

La negociación, por tanto, debe plantearse en el ámbito político y no institucional. Y Moreno pide que sea en Andalucía, y no desde Madrid. "Espero que en los ámbitos de Andalucía hablemos con los que están aquí, pero tienen que aclarar cuál es su interlocución y su capacidad de respuesta. Lo que no me gustaría vivir es la experiencia de 2022 que venga alguien que no conoce Andalucía descuelgue un teléfono y toma decisiones por otros intereses".

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De momento, desde Vox mantienen la incógnita sobre cuál va a ser su posición en las negociaciones. "Aún no se han iniciado las conversaciones y se irán viendo cuando den comienzo. Nosotros hemos recibido ese mensaje claro de los andaluces y con mucha humildad, pero a la vez también con mucha responsabilidad, vamos a trabajar para poder conformar ese nuevo rumbo del gobierno", apuntó en una entrevista en Antena 3 el secretario general de Vox, Ignacio Garriga.