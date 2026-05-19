Tribunales
El PP reclama explicaciones a Sánchez por la imputación de Zapatero: "Los capos de la trama empiezan a caer”
Nada más conocerse la información desde el Partido Popular (PP) valoraron la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero “por corrupción y blanqueo de capitales” y lo calificaron de “gravedad extrema”.
El secretario general del primer partido de la oposición, Miguel Tellado, expresó en X que “no solo hablamos del ex presidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez”. “El Gobierno tiene que dar explicaciones ya” porque “el tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer”, sentenció.
Los de Alberto Núñez Feijóo llevan mucho tiempo poniendo el foco sobre Zapatero y sus presuntas actividades irregulares, motivo por el que este mismo año le llevaron a declarar en la comisión de investigación abierta en el Senado por el 'caso Koldo'. Fue en esa misma comparecencia, y a preguntas de la senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN), María Caballero, cuando el que fuera secretario general del PSOE entre 2000 y 2012 desmintió de manera categórica y tajante cualquier relación con el rescate por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de la aerolínea Plus Ultra. "No, en absoluto", afirmó en la Cámara Alta.
Noticia en ampliación
Suscríbete para seguir leyendo
- William Shakespeare, escritor: “El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos”
- El Consell eleva a 200 euros al mes su oferta de subida salarial a los docentes
- Herboristería Cerámica Pascual, tradición familiar, artesanía y adaptación constante
- Una granizada cubre de blanco el interior de Alicante
- Un coche calcinado en la AP-7 tras chocar contra otro a la altura de La Vila Joiosa: hay heridos y más de 6 kilómetros de retenciones
- La lucha docente vuelve a las calles de Alicante en la segunda semana de huelga: "No vamos a doblegarnos"
- El chaleco antibalas salva a un vigilante de seguridad del Hospital de Alicante tras recibir una puñalada en un intento de robo
- Primer retraso en la obra de la Estación Central de Alicante: la excavación del túnel se pospone sin fecha fija