Zapatero imputado por el caso Plus Ultra, en directo: última hora de la Audiencia Nacional y reacciones

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado un fuerte impulso a la investigación que mantiene en secreto del caso Plus Ultra y ha decidido imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto delito de tráfico de influencias y otros delitos anexos, han confirmado fuentes jurídicas. Ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio.

A continuación un hilo informativo con la última hora de la imputación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

La investigación parte de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta al "uso indebido" de los 53 millones de euros recibidos por Plus Ultra por concesión del Consejo de Ministros en marzo de 2021, en la que aseguraba que el dinero "se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras" de una supuesta trama delictiva. Presentada contra siete personas por un presunto delito de blanqueo de capitales, en la denuncia se apuntaba a una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España.

El pasado mes de diciembre, en el marco de esta investigación, fueron detenidos el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el CEO, Roberto Roselli; y el empresario Julio Martínez Martínez, por orden del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que acabó derivando la causa a la Audiencia Nacional.

Los millones de Plus Ultra Calama ha ordenado registrar el despacho del expresidente del Gobierno en la calle Ferraz, cercano a la sede del PSOE en Madrid, y también otras tres mercantiles, una de ellas la empresa de marketing de las hijas del expresidente socialista, por sus posibles vínculos con el rescate de Plus Ultra. El juez indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia.

Zapatero, "la musa del sanchismo", según el PP En un comunicado, el PP ha recalcado además que Zapatero "es la musa del sanchismo y esa musa está imputada por la Audiencia Nacional". "Un cuarto de siglo de socialismo, corrompido por la indecencia de Sánchez y de Zapatero", ha apostillado.

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha señalado que Sánchez convirtió a Zapatero en "referente moral de la izquierda" e hizo campaña en Andalucía "mientras alrededor de Plus Ultra corrían millones del dinero público". "Nunca un presidente del Gobierno había estado tan rodeado de corrupción, escándalos y presuntas tramas", ha aseverado, para añadir que España "no necesita más propaganda ni más victimismo" sino "saber quién sabía qué, quién se benefició y quién va a asumir responsabilidades".

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que "todo se corrompe alrededor de Sánchez" y ha destacado que Zapatero es "el mentor del sanchismo". "¿Casualidad? ¿Tampoco le conoce Sánchez?", ha preguntado. Además, ha subrayado que "nunca un expresidente ha sido imputado" y ha dicho que "urgen explicaciones".

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha recordado los elogios a Zapatero como el "mejor expresidente que ha tenido este país" y "el mejor socialista". "La mafia", ha señalado. Muñoz ha recordado que "se trata del primer expresidente del Gobierno investigado". "El hombre que susurra e inspira a Sánchez hoy está imputado por corrupción. Su mediador, su negociador, su conseguidor", ha afirmado en 'X'.

El primero en pronunciarse ha sido el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ha afirmado que la imputación de Zapatero es de "una gravedad extrema" y ha exigido que el Gobierno ofrezca "explicaciones ya". "No solo hablamos del expresidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez", ha señalado el 'número dos' del PP, para concluir: "El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer". Es más, Tellado ha dicho con ironía que en el PP están "contando las horas para una nueva carta de Pedro a los socialistas y los minutos que tardará en decir que al tal Zapatero no lo conoce de nada".