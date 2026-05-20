El Gobierno y la Generalitat ratifican las infraestructuras prometidas a ERC y la financiación para que haya más mossos

El Gobierno y la Generalitat han ratificado este miércoles en la comisión bilateral y la mixta de transferencias, celebrada en el Madrid, el impulso a varios de los acuerdos incluidos en el pacto de presupuestos con ERC. Entre las carpetas firmadas, destaca la creación de un consorcio paritario de inversiones, de la línea orbital ferroviaria, con un protocolo para definir fases, calendario e inversiones, y de un nuevo consorcio de la Zona Franca de Barcelona con peso mayoritario de las instituciones catalanas (un 45% el Estado, por un 40% la Generalitat y un 15% el Ajuntament de Barcelona). Asuntos que despejan el camino a la aprobación de las cuentas catalanas apenas un día después de la firma del acuerdo entre el president Salvador Illa y el líder de ERC, Oriol Junqueras. Fuentes de la Generalitat, aun señalando "prudencia", trasladan que ahora esperan cerrar el acuerdo pendiente con los Comuns "en las próximas horas o días".

Otras de las carpetas acordadas entre las delegaciones encabezadas por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, contando también con la participación de la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, tienen que ver con el refuerzo del traspaso de las competencias en gestión del litoral; la cesión de parte del Edificio Siza y compromisos para fomentar el catalán en la Administración General del Estado y en el exterior. Sobre esto último, se presentará una propuesta antes de final de año y se activará por primera vez la subcomisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior con el objetivo de reforzar la colaboración institucional.

En la cumbre que ha acogido el ministerio de Política Territorial se ha celebrado también una reunión de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales (CMAEF) donde se ha sellado el acuerdo que garantiza la financiación necesaria para alcanzar una plantilla de 25.000 Mossos d’Esquadra en el año 2030. Se trata de 3.000 más de los actuales. Se materializa así un acuerdo ya alcanzado en la anterior comisión bilateral fijando un coste de 70.600 euros por efectivo que se actualizará cada año en función del IPC. "No son humo, sino hechos concretos", ha celebrado Dalmau.

Tanto desde el Ejecutivo como desde la Generalitat han coincidido en valorar la colaboración entre ambos gobiernos, que se consolidaría con la tercera bilateral en lo que va de legislatura. "Una nueva etapa de relaciones entre el Gobierno de España y de Catalunya", lo ha definido Dalmau en una rueda de prensa posterior conjunta con el titular de Política Territorial. El conseller ha resumido este método para avanzar en acuerdos "trabajando conjuntamente, de forma exigente, pero en colaboración". Torres, por su parte, ha destacado el trabajo previo a este encuentro y el apoyo del Gobierno a más "autogobierno".

El encuentro donde se han combinado hasta tres comisiones, incluyendo el máximo órgano de diálogo entre ambos gobiernos creado por el Estatut de 2006, apenas se ha extendido durante apenas una hora. Los acuerdos llegaban trabajados previamente y pactados, por lo que se trató simplemente de sellarlos.

Aprobación en Consejo de Ministros

La carpeta de las infraestructuras es la que ha recibido un mayor empujón. El nuevo consorcio para paliar el reconocido déficit de inversiones en estructuras como las ferroviarias o la AP-7 estará adscrito al ministerio de Transportes. Se acompañará con la constitución de una Sociedad Mercantil Estatal de Inversiones de Catalunya, participada por ambas administraciones. Sobre la línea orbital, se fija la firma de este año de un protocolo para posteriormente desarrollarla a través de un convenio de financiación.

El siguiente paso para materializar estos acuerdos será llevarlos al Consejo de Ministros, donde se tendrán que aprobar tanta la Sociedad Mercantil Estatal de Inversiones como el cambio de reglamento para dar más autogobierno a Catalunya en materia de litoral. Para esto último, Torres se ha marcado un plazo máximo de tres meses.

Noticias relacionadas

Ambos gobiernos ha acordado finalmente poner en marcha un proyecto piloto para crear espacios compartidos de atención ciudadana. El llamado Centro Integral de Atención Ciudadana servirá para resolver en un único espacio trámites en competencias de ambas administraciones.