IMPUTACIÓN
El lehendakari pide a Zapatero explicaciones con la máxima celeridad y transparencia
Imanol Pradales considera la imputación del expresidente un hecho "grave" y sin precedentes que exige responsabilidad y prudencia
El lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido al expresidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, que dé explicaciones sobre su imputación en el caso Plus Ultra con la máxima celeridad y transparencia.
Pradales, durante una comparecencia ante la prensa tras reunirse en Vitoria el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha referido, a preguntas de los periodistas, a la imputación a Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales por el caso de la compañía aérea Plus Ultra.
Ha señalado que esta investigación es un "hecho muy grave y sin precedentes" que exige "responsabilidad y prudencia". Ha expresado su máximo respeto a la judicatura y a la presunción de inocencia pero también ha dicho que espera que el expresidente del Gobierno ofrezca de manera rápida y transparente todas las explicaciones.
"Es una situación muy grave que requiere transparencia, celeridad, prudencia y responsabilidad y no apresurarse en juicios que luego nos lleven a tener que dar ciabogas", ha subrayado.
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