Sara Fernández

Albares tras el vídeo de los activistas esposados en Israel: "Exijo disculpas públicas a Israel"

El Gobierno español ha elevado este miércoles el tono diplomático tras la difusión de unas imágenes del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, en las que aparece caminando entre decenas de activistas internacionales esposados y arrodillados tras la interceptación de una flotilla humanitaria con destino a la Franja de Gaza. Desde Berlín, donde se ha reunido con su homólogo alemán, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha condenado las imágenes y ha exigido una disculpa pública a Israel. Albares ha calificado el vídeo de “monstruoso, inhumano e indigno”, en un gesto que refleja el aumento de la tensión diplomática en torno al incidente y al trato a los activistas detenidos. Más información