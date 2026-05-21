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Imputación de Zapatero

El PP llevará al Senado a la secretaria de Zapatero y al exministro Escrivá

La secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente del Banco de España comparecerán ante la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Mariano Alonso Freire

Madrid

El Partido Popular (PP) llamará a declarar a la comisión de investigación en el Senado sobre el 'caso Koldo' a la secretaria del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, y al exministro y ahora presidente del Banco de España, José Luis Escrivá. Así lo anunció este jueves la portavoz del primer partido de la oposición en la Cámara Alta, Alicia García, quien preguntada sobre por qué no llaman también a declarar a las dos hijas de Zapatero, cuya empresa Whathefaw fue registrada el pasado martes tras conocerse el auto de imputación del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, aseguró: "No descartamos nada".

Noticia en elaboración.

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