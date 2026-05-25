Sánchez anuncia un plan de 9.000 millones de euros para rehabilitar viviendas y promover el transporte sostenible

Europa se ha propuesto recortar un 55% sus emisiones para 2030. Para ello, los países miembros deberán desplegar en este periodo un paquete de medidas para acelerar la descarbonizar sus economías. Según ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, España quiere emprender este camino con la mirada puesta en la clase trabajadora, los hogares más vulnerables, las pymes y todos aquellos grupos sociales que, hoy por hoy, destacan como los más afectados por los impactos climáticos. Frente a ello, el Gobierno ha propuesto desplegar un "plan social para el clima" dotado de hasta 9.000 millones de euros para acelerar la rehabilitación de hogares vulnerables y para promover la movilidad sostenible. "El coste de la transición ecológica no puede llegar a quienes menos tienen. La revolución verde debe ser una oportunidad para todos", ha defendido Sánchez.

La iniciativa, presentada este lunes en Madrid, surge de un proceso participativo en el que han intervenido entidades sociales y técnicas vinculadas a los distintos ejes del plan. Es así como se ha forjado lo que Sánchez ha definido como una "herramienta para el cambio" y para acelerar la "revolución verde". Según lo anunciado hoy, el programa desplegará hasta 4.700 millones de euros para medidas enfocadas a la rehabilitación de viviendas y barrios enteros, para que consuman menos energía, reduzcan emisiones y, sobre todo, reduzcan facturas, actuando sobre la desigualdad energética en hogares más vulnerables; el impulso de nueva vivienda social, con los más estándares energéticos más elevados; y el apoyo de comunidades energéticas y autoconsumo colectivo, para democratizar la energía.

El plan, que entra ahora en fase de consulta pública y que espera oficializarse antes de que termina el año, incluye el apoyo de comunidades energéticas y autoconsumo colectivo

El plan, que ahora entra en la fase de consulta pública y que espera oficializarse "antes de que termine el año", también destinará 4.300 millones de euros a modernizar y descarbonizar la movilidad. En este ámbito se espera la puesta en marcha de un Abono Único Social, que permitirá la práctica gratuidad del transporte público urbano, metropolitano e interurbano para millones de ciudadanos. También se impulsarán medidas para reforzar la movilidad rural de la mano de las comunidades autónomas; desplegar ayudas a autónomos, microempresas y pymes para renovar sus vehículos y adaptarse a una movilidad más limpia y más barata; y acelerar la electrificación del transporte comercial y del transporte aéreo. "Defender la transición ecológica hoy no es sólo una cuestión de justicia social, medioambiental, sino también de autonomía estratégica, ser más soberanos económica. Porque nos hace más libres", ha defendido Sánchez durante su intervención.

"Defender la transición ecológica hoy no es sólo una cuestión de justicia social, medioambiental, sino también de autonomía estratégica, ser más soberanos económica. Porque nos hace más libres" Pedro Sánchez — Presidente del Gobierno

Medidas estratégicas

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha definido este plan como un "instrumento fundamental" en "tiempos complejos" y con "desafíos interconectados". Sobre todo, para acompañar a "los hogares más vulnerables" frente a los impactos de una crisis en auge como es el cambio climático o de situaciones geopolíticas especialmente complejas como, por ejemplo, la crisis energética derivada de la Guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz. "Urge incorporar la variable climática en todas las decisiones que tomemos. Todo ello, utilizando siempre la brújula del mejor conocimiento científico disponible", ha defendido Aagesen, quien también ha apelado a la necesidad de impulsar una "revolución verde" que no deje a nadie atrás.

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"Urge incorporar la variable climática en todas las decisiones que tomemos. Todo ello, utilizando siempre la brújula del mejor conocimiento científico disponible" Sara Aagesen — Vicepresidenta tercera y Ministra para la Transición ecológica

El evento ha contado también con la participación del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, así como de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de España, Isabel Rodríguez. Durante su intervención, Puente ha defendido la movilidad como un "derecho fundamental" y una "medida de cohesión social y territorial" que permite garantizar, por ejemplo, el acceso a la sanidad, educación y hasta la vivienda incluso para personas que residen lejos de su trabajo. Rodríguez, por su parte, ha hablado de la importancia de las medidas de rehabilitación como "oportunidad" no solo para mejorar los hogares de la gente sino también para ampliar el parque de vivienda en España.