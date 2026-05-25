Felipe González pide un adelanto electoral en España tras la imputación de Zapatero

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha reclamado este lunes el adelanto de las elecciones generales a Pedro Sánchez. “Debería haber elecciones este año”, ha señalado con firmeza el exdirigente socialista preguntado sobre el tablero político nacional actual y en especial tras la imputación del también expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, un procedimiento que ha alejado de cualquier sospecha de ‘lawfare’.

Quien fuera líder del Ejecutivo central entre 1982 y 1996 ha participado en un encuentro con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) que preside Vicente Boluda. Durante un coloquio moderado por Diego Lorente, director del lobby, y en presencia de grandes patronos como Juan Roig, el expresidente ha vuelto a ser muy duro con Sánchez, a quien ha reclamado que convoque elecciones "este año".

González, citando al también crítico Emiliano García Page, ha pedido “respeto por la infantería” al presidente del Gobierno, en aparente alusión a las consecuencias electorales que entiende que podría sufrir el partido en otros ámbitos resultado del desgaste que acumula el gobierno de Sánchez. El expresidente ha recordado en varias ocasiones la ausencia de Presupuestos Generales del Estado por tercer año consecutivo, otro de los mantras con los que atiza la derecha al Gobierno de coalición.

El ejemplo de Corina Machado

Ha señalado también que él es partidario de “liderazgos que se ejercen en beneficio de los demás, de la población, y no el propio”. Ha puesto como ejemplo a la opositora venezolana María Corina Machado y su “liderazgo no mercenario”, sin concretar más allá. Asimismo, ha destacado la importancia de “hacerse cargo del estado de ánimo de la gente” ante las informaciones judiciales que cercan al Gobierno.

Felipe González, en un encuentro con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) / JM López

Sobre la última, la imputación de Zapatero, ha vuelto a apelar a la presunción de inocencia del expresidente pero ha rechazado cualquier sombra de guerra judicial al remarcar el “garantismo” del juez que comanda la instrucción. En ese sentido, ha pedido esperar al devenir de las pesquisas, si bien ha afirmado que el caso tiene un “coste reputacional” para todos, el país y el partido.

Zapatero, "sin capacidad financiera"

González ha confesado estar “abrumado” por la imputación del expresidente y, aunque ha admitido estar “muy en desacuerdo” con él tanto en política interior como exterior, ha mantenido cierta prudencia al respecto de la investigación y las eventuales responsabilidades del socialista en la trama.

Eso sí, en su defensa ha habido también un ataque a Zapatero, ya que González ha señalado que él no considera que Zapatero tenga “la capacidad para montar una ingeniería financiera” como la que describe el sumario. “Que Zapatero haya llegado a saber lo que es una ‘off shore’ yo no lo veo. Ahora, que se deje arrastrar por Maduro y Delcy Rodríguez...”, ha dicho dejando abiertos todos los escenarios.

"Si trabajara para el PP ya habrían ganado, imbéciles"

El expresidente se ha puesto de lado del PP de Alberto Núñez Feijóo con esa petición de adelanto electoral y también a la hora de descartar una posible moción de censura a Sánchez . Ha señalado que si él "fuera del PP" no sería partidario de presentarla porque "dejaríamos de hablar de esto [los frentes judiciales del Gobierno] para hablar de la moción".

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González no ha escondido las enemistades que se ha granjeado tras sus reiteradas críticas a Pedro Sánchez, pero ha querido dejar claro que no está al servicio del PP. "Algunos en mi partido dicen que trabajo para el PP. Yo les digo que no, que si trabajara para ellos, ya habrían ganado, imbéciles", ha dicho con sorna.