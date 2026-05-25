Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desaparecido El CampelloHuelga profesoradoColegios e institutosEnrique Riquelme candidato oficialFuturo cine Ideal AlicanteBalconadas ElcheAnálisis Les Naus
instagramlinkedin

Gobierno y PSOE salen en tromba a defender a Begoña Gómez tras el último informe de la UCO: "No hay irregularidades, ni enriquecimiento ilícito"

Los socialistas denuncian "dos años de persecución y acoso" con el objetivo de "destruir la vida" de la mujer del presidente

La UCO detalla que Begoña Gómez hizo pagos "desde su esfera personal" para el desarrollo del 'software" de la cátedra que codirigía en la Complutense

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en la Asamblea de Madrid en 2024.

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en la Asamblea de Madrid en 2024. / Eduardo Parra / Europa Press

Luis Ángel Sanz

Madrid

El Gobierno y el PSOE consideran probado que "Begoña Gómez es inocente" y, para afirmarlo, se basan en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha concluido que no hay movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de la mujer del presidente del Gobierno. En el mismo informe, la UCO identifica la existencia de pagos realizados "desde la esfera personal" de Begoña Gómez a una persona vinculada a la fase final -pruebas funcionales y difusión- del 'software' creado en relación con la cátedra de Trasformación Social Competitiva que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

Varios ministros, como Óscar López o Ana Redondo, y dirigentes socialistas, como la secretaria de Organización, Rebeca Torró, o el portavoz en el Congreso, Patxi López, consideran que el informe exonera a la esposa de Pedro Sánchez. Desde el PP, sin embargo, afirman que la investigación "desmiente y acorrala" a Gómez. Según el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, "la Guardia Civil ve indicios de apropiación indebida porque registró a su nombre el software pagado por la Complutense". "Además", añade, "acredita que esa herramienta se creó mediante contrataciones amañadas".

En un mensaje lanzado en las redes sociales, el PSOE resalta que "no hay irregularidades en la gestión de la cátedra" de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). También destaca que "no hay enriquecimiento ilícito", ni "movimientos sospechosos en sus cuentas". "Lo que hay", denuncia el Partido Socialista, "es una persona honorable a la que quieren destruir su vida y atacar al Gobierno".

El juez de instrucción Juan Carlos Peinado lleva dos años investigando a la mujer del presidente del Gobierno, a la que imputa cuatro delitos de corrupción. En abril decidió abrir juicio oral con jurado popular. Su defensa ha pedido a la Audiencia de Madrid que revierta esta decisión. La acusación popular, que ejerce la asociación ultraderechista Hazte Oír, pide para Gómez 24 años de cárcel y la Fiscalía, el archivo de la causa.

"Dos años de persecución"

Para concluir su mensaje, el PSOE arremete contra la instrucción del juez Peinado y el seguimiento del caso por parte de determinados medios de comunicación. En su opinión, se han producido "dos años de persecución y acoso que deben terminar cuanto antes". "La verdad se abrirá paso", concluyen.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, por su parte, afirma contundente en otro mensaje que "Begoña Gómez es inocente". Y parafrasea lo que le dijo Pedro Sánchez al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, la semana pasada en la sesión de control del Congreso: "Al Gobierno se llega con votos, no con atajos", dando a entender que tras la instrucción hay una operación política liderada por la derecha para derribar al Ejecutivo. "La verdad se abrirá paso", termina Torró, igual que el PSOE en su mensaje.

Noticias relacionadas y más

El ministro para la Transformación Digital y secretario general de los socialistas de Madrid, Óscar López, también ha insistido en la mis tesis en sus redes sociales tras conocer el informe: "Tras dos años de persecución y acoso contra una persona honesta, la realidad sigue siendo la misma: no hay caso".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Quince detenidos por estafar 400.000 euros mediante llamadas tras la denuncia de un club de Sant Joan
  2. La Ley de Bienestar animal lo confirma: los bares que no admitan perros deberán tener una señal que lo indique fuera
  3. Albatera da la bienvenida a la temporada de su fruto estrella con el Corte de la Breva 2026
  4. Premios Laik INFORMACIÓN
  5. El joven marroquí detenido en Altea por no saber explicar su dirección logra un permiso provisional de residencia y trabajo
  6. Llums de la Mar regresa a Santa Pola: el gran show piroacuático que dará la bienvenida al verano
  7. La ruta de senderismo más completa de Alicante para hacer en familia: fácil, con vistas al mar y con un faro visitable
  8. Una mascletà que activa las ganas de las noches de Hogueras en Alicante

La huelga de técnicos sanitarios amenaza con paralizar más de 5.000 analíticas en Alicante

La huelga de técnicos sanitarios amenaza con paralizar más de 5.000 analíticas en Alicante

El alicantino Alejandro Alfaro hace historia (de verdad) en el fútbol portugués

El alicantino Alejandro Alfaro hace historia (de verdad) en el fútbol portugués

El refugio de Blanca Suárez en Alicante: la casa sostenible donde desconecta frente al Mediterráneo

El refugio de Blanca Suárez en Alicante: la casa sostenible donde desconecta frente al Mediterráneo

La falta de taxis en Orihuela dispara la picaresca y la especulación: 195.000 euros por una licencia

La falta de taxis en Orihuela dispara la picaresca y la especulación: 195.000 euros por una licencia

Hosbec y Cajamar sellan una alianza para la modernización del sector hotelero

Hosbec y Cajamar sellan una alianza para la modernización del sector hotelero

El Foro Cívica pone el foco en la gestión de residuos y el objetivo del 10 %

Los equipos directivos que dimiten en colegios e institutos: "Esto no es un grito contra nadie. Es un grito de auxilio"

Los equipos directivos que dimiten en colegios e institutos: "Esto no es un grito contra nadie. Es un grito de auxilio"

Qué pasa con Hacienda si heredas un piso de tus padres: el abogado David Jiménez lo aclara

Qué pasa con Hacienda si heredas un piso de tus padres: el abogado David Jiménez lo aclara
Tracking Pixel Contents