La UDEF señala el despacho de Zapatero como "centro de dirección operativo" y su casa como el lugar de "planificación" de las instrucciones "más sensibles"

Uno de los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) destaca que el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero era el "centro de dirección operativo" de la presunta trama, mientras que su vivienda sería, en opinión de los investigadores, el lugar de "planificación" de las instrucciones "más sensibles", por lo que solicitaban permiso para proceder a registrarlo también el pasado día 19 cuando se conoció la imputación del político socialista. Pese a ello, el magistrado José Luis Calama no concedió necesaria la práctica de la diligencia.

Según consta en los documentos policiales incorporados al sumario, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, "la citada oficina no constituiría un mero espacio administrativo, sino que desde allí se opera como un núcleo de emisión de instrucciones que serían canalizadas en parte a través de los distintos soportes informáticos, concretamente, desde los equipos que usa el personal a su disposición, según se ha podido saber principalmente, María Gertrudis Alcázar, evidenciándose las indicaciones impartidas a través del correo electrónico presidentezapatero@presidentezapatero.com", dominio que el juez Calama ha pedido analizar y determinar los mensajes que alberga desde 2020 hasta la actualidad.

Por ello, según los investigadores, "el domicilio se perfila como un espacio idóneo para la canalización y custodia de la planificación estratégica de las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad". Además, "atendiendo al perfil del investigado y habiendo sido detectada esa supervisión y control dentro de la red organizada, podría inferirse que el núcleo de planificación y dirección no se circunscribirían tan solo al ámbito de la oficina, sino que se desplazaría al entorno de su domicilio, en el que dispondría de mayor reserva y control de la información".