El sumario vincula la 'offshore' de Zapatero con el negocio del oro venezolano

El sumario del caso Zapatero vincula la 'offshore' que creó en Islas Vírgenes Británicas la trama presuntamente liderada por el expresidente del Gobierno con el negocio del oro venezolano, según se desvela en tres informes elaborados por la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción. En concreto, la fiscal Elena Lorente detalla que la información aportada por Francia y Suiza señala las conexiones de la presunta red internacional de blanqueo "con personas venezolanas y con activos en Venezuela, que pudieran estar conectados con la malversación de fondos públicos de los programas de distribución de alimentos subvencionados CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) así como con la venta de oro del banco venezolano a través de la sociedad de Emiratos Árabes Noor Capital PSC, utilizando sociedades interpuestas".

Se da la circunstancia de que el informe de la UDEF que sirvió para que el juez José Luis Calama imputara a José Luis Rodríguez Zapatero afirma que en el denominado "Grupo Zapatero", un entramado de empresas a nombre de Julio Martínez Martínez, se incluía la sociedad Landside Holding LTD, radicada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas. Con esta mercantil, el "lugarteniente" de Zapatero representó en 2020 y 2021 al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) "ante la negociación que se producirá con la sociedad Noor Capital, PSC". Esta entidad financiera dependía del Ministerio de Economía y Finanzas, cuya titular era la ahora presidenta encargada del país sudamericano, Delcy Rodríguez,

El empresario Julio Martínez comparece ante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado / Carlos Luján / Europa Press

En un documento denominado “Mandate Landside Holding", incluido en un correo de la trama el 18 de diciembre de 2020, se aporta el acuerdo de negociación para que la mercantil Landside Holding LTD, "presidida y representada por Julio Martínez Martínez, actúe en nombre y representación del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes)", dice el documento policial.

"Bandes debe estar disimulado"

En este sentido, la UDEF desvela que en los registros realizados a los integrantes de la trama encontraron una hoja denominada "Temas de Interés", en la que "constan anotaciones sobre la compraventa de oro, con expresiones tales como "Bandes debe estar disimulado".

La trama abrió en Dubái una empresa con el mismo nombre: Landside Dubai Fzco. Estaba participada al 100% por la sociedad Idella Consulenza Strategica SL, una firma que controlaban Julio Martínez y también su hermano Manuel. Con ella, en marzo de 2021 proyectaban obtener "al menos 3 millones de dólares durante los próximos 5 años", con un negocio consistente en ofrecer consultoría a empresas de habla hispana interesada en hacer negocios en los Emiratos Árabes fuera del radar de Hacienda.

Un archivo en formato PDF denominado “document” contiene "un resumen del balance de la cartera de inversión" de la empresa de Islas Vírgenes Británicas "gestionada a través de la sociedad Mora WM Securities LLC". En él se incluye fondos por 618.000 dólares radicados en Miami (EEUU). Precisamente, el juez José Luis Calama ha enviado una comisión rogatoria a este país en busca del dinero de Julio Martínez Martínez.

Ministro de Desarrollo Minero

La UDEF también aprehendió a los investigados documentación en la que "se identifican numerosas referencias a altos cargos del estado venezolano (ministro de Desarrollo Minero de Venezuela, viceministro de Seguimiento y Control de Desarrollo Ecominero) o de empresas estatales (como CVM, PDVSA,CVG) que están directamente vinculadas a actividades de extracción de recursos naturales del país como son, carbón, GAS, petróleo, oro o níquel", dice la policía.

En su escrito, la fiscal Lorente señala que los supuestos integrantes de la red internacional de blanqueo eran los hermanos Luis Felipe y Enrique Martín Baca Arbulu (Perú), Gabriela Puente Garaboa (Venezuela), Danilo Alfonso Diazgranados (Venezuela), Simon Leendert Verhoeven (Países Bajos), Kristhian Alegre Walter (Perú) y un abogado español.

Precisamente, este letrado constituyó empresa Bluecap Consulting Grooup SL que después vendió a Enrique Baca y a María Caroline Boyer, de nacionalidad francesa y esposa de Luis Felipe Baca. La Oficina de Denuncias de Blanqueo de Capitales de Suiza remitió el 1 de octubre de 2021 un informe al Ministerio Público helvético en el que alertaba de que habían recibido al menos 2,7 millones de euros en las cuentas bancarias que habrían utilizado para blanquear fondos de países sudamericanos, sobre todo de Venezuela.

La entidad bancaria que representó la trama de Zapatero, Bandes, fue creada en 2001 por el Gobierno de Hugo Chávez como un ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, y que se encarga de representar a Venezuela en los dos grandes fondos creados con China.