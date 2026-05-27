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Estudio sobre la desinformación

Encuesta CIS: Los españoles señalan a Vox y al PSOE como los partidos que más bulos propagan

El 85% de los ciudadanos consideran que la desinformación y la manipulación de imágenes o vídeos suponen una amenaza para la democracia

Dos estudiantes, realizando un trabajo sobre 'fake news' en clase.

Dos estudiantes, realizando un trabajo sobre 'fake news' en clase. / Ricard Cugat

Jose Rico

Barcelona

El 85% de los españoles consideran que la desinformación, los bulos y la manipulación de imágenes o vídeos suponen una amenaza para la democracia y el 86% apuesta por "regular y sancionar de forma más severa la divulgación de informaciones falsas". Son las principales conclusiones de un estudio sobre "desinformación y humor" publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que también revela que un 61,2% de la ciudadanía señala a la política como el ámbito donde más desinformación se produce, y que un 91,7% cree que hay partidos que utilizan medios para desinformar.

A la hora de señalar culpables y determinar qué partidos usan en mayor medida la desinformación, Vox y el PSOE son los que salen peor parados. Uno de cada tres encuestados (34,2%) apuntan a la formación ultra de Santiago Abascal, y el uno de cada cuatro (23,7%) responsabiliza principalmente a los socialistas. El resto de partidos quedan a gran distancia: el 7,7% señala al PP; el 1,4%, a Podemos, y el 0,4%, a Se Acabó la Fiesta. Un significativo 20,3% de los españoles entienden que todos los partidos políticos emplean la desinformación.

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El estudio ha sido realizado entre el 4 y el 19 de mayo sobre una muestra de 3.493 entrevistas.

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