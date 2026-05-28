Comunidad de Madrid
Ayuso eleva la presión sobre socialistas descontentos con Sánchez: "En este punto solo cabe una cuestión de confianza y elecciones"
La presidenta madrileña descarta que los socios parlamentarios del Gobierno vayan a a romper: "El plan es eternizarse, amnistiarse forrarse y cambiar el modelo de Estado"
Víctor Rodríguez
"Sánchez es corrupción y en este punto solo cabe una cuestión de confianza y elecciones. España sufre corrupción de Estado". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, continúa, vuelta de tuerca tras vuelta de tuerca, reclamando elecciones generales y hoy ha dirigido la mirada no ya hacia los socios de Pedro Sánchez, de quienes no espera que rompan lo que ha definido como "una coalición de intereses, no de principios", sino a los propios socialistas.
La entrada de la UCO ayer en la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz ordenada por el juez Santiago Pedraz y el propio auto del magistrado, entiende Ayuso, apunta hacia "el mayor ataque a la democracia española", "la instrumentalización de la estructura de un partido de Gobierno para obstruir sistemáticamente la acción de la Justicia en los casos que afectan directamente al presidente". Y ante ello, subraya, "lo coherente sería presentar esa moción de confianza y ver qué hacen socialistas como [Emiliano García] Page que hablan y hablan y hablan y hablan. Llevamos así años, no sé la de tiempo.
La presidenta madrileña ha intervenido en el foro La España vertebrada, organizado por el diario El Mundo en la capital. Y allí ha vuelto a lanzar una andanada contra el presidente del Gobierno. "Si se demuestra todo lo que se está investigando supondría que son el crimen organizado", ha llegado a afirmar, además de sugerir que han pasado "tanto tiempo coqueteando con dictaduras y narcoestados" que no ocultan sus intenciones. "Han aprendido de los gigantes", ha subrayado.
Pese a reclamar esa moción de confianza y un adelanto electoral, descarta que Sánchez llegue a activar esa prerrogativa y duda de que sus socios parlamentarios y de gobierno lleguen a forzarla. "No pueden llevarnos a elecciones porque con un proceso completamente garantista, sin todas las trampas ya articuladas para 2027, sin enredos y en igualdad de condiciones, la corrupción de Estado que representa el sanchismo está desahuciada", ha incidido.
Un cambio "bajo la dirección de Feijóo"
"Sonroja ver todos los días cómo los socios buscan siempre nuevas excusas para no confesar que no romperán", ha proseguido, y ha acusado a los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez, de sacar beneficio de la situación de debilidad del Ejecutivo. "Cada día van soltando presos terroristas, van adquiriendo competencias que son impropias para crear naciones paralelas, van ganando dinero en las empresas públicas y privadas que han colonizado para devolverse favores", ha aseverado.
"Su nueva patética excusa es que no romperán mientras no haya financiación ilegal del PSOE y que esa es su línea roja", ha abundado. "Por favor, que no lo haya, porque es que no van a romper ni por estas". El plan, ha dicho, es "eternizarse, amnistiarse y forrarse, cambiar el modelo territorial y el modelo de Estado y encima hacerlo a hechos consumados".
Ante ello, ha añadido, se precisa un cambio "drástico, desde cero, que todo vuelva a nacer". Un cambio, ha añadido en presencia del secretario general del PP nacional, Miguel Tellado, que debe llegar "bajo la dirección de Alberto Núñez Feijóo desde la presidencia de España". Para ello, tanto ella como el PP madrileño darán "su mejor versión", ha enfatizado. "España entera sabe que puede contar con nosotros", ha zanjado.
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