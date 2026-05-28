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López Miras remodelará este jueves el Gobierno regional de Murcia a un año de las elecciones autonómicas

El presidente regional comunicará esta mañana cambios en su gabinete para reforzar la acción del Ejecutivo en el último tramo de la legislatura

El presidente de la Región, Fernando López Miras, remodelará este jueves su equipo de gobierno

El presidente de la Región, Fernando López Miras, remodelará este jueves su equipo de gobierno / ISRAEL SANCHEZ

Redacción

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, remodelará este jueves su Ejecutivo, justo cuando se cumplen tres años de las elecciones autonómicas celebradas en 2023. La comparecencia está prevista para las 11:30 horas.

La remodelación del gabinete llega a un año de los próximos comicios regionales y tiene como objetivo impulsar la acción del Gobierno autonómico en el último tramo de la legislatura.

Con estos cambios, López Miras busca reforzar la estructura de su Ejecutivo y afrontar la recta final del mandato con una nueva organización política y de gestión.

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