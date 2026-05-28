Dentro de cuatro semanas
Sánchez dará explicaciones en el Congreso sobre la situación judicial del PSOE después de que lo haga Zapatero ante el juez
En Directo. Situación política tras la entrada de la UCO en Ferraz y el caso Zapatero | Última hora
El PSOE dice que "no ha ordenado ni amparado" los delitos investigados en el 'caso Leire' y no actuará contra la gerente hasta que no se levante el secreto del sumario
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados, para informar sobre la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas, así como de la próxima reunión del Consejo Europeo. Las explicaciones tendrán que esperar así cerca de un mes, según confirman fuentes del Gobierno, pues la cumbre de los Veintisiete se celebrará el 19 de junio.
La comparecencia, por tanto, tendrá lugar después de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ofrezca su propias explicaciones en sede judicial, tras aceptar el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama posponer su citación, prevista inicialmente para el 2 de junio, hasta los días 17 y 18 de junio. Una vez más, el jefe del Ejecutivo une una comparencia por una cumbre europea a un asunto de interés político nacional, sobre el que reclaman explicaciones tanto la oposición como los socios, incluso de la coalición de gobierno.
Prácticamente a la vez que Pedro Sánchez ha solicitado su comparecencia en el Congreso, varios socios del arco izquierdo registraban una petición para que rindiera cuentas en la Cámara Baja. ERC, Podemos, Compromís y BNG han presentado la solicitud para que el presidente del Gobierno acudirá a "dar explicaciones sobre las nuevas informaciones relativas a investigaciones judiciales que afectan al partido mayoritario del Gobierno".
La comparecencia de Pedro Sánchez en el pleno del Congreso se produce así ante la presión política por la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al que mantiene su apoyo, y se ha solicitado tras el 'shock' por la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede federal del PSOE. El juez Santiago Pedraz ha abierto un nuevo frente judicial por una presunta trama, liderada por el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, para "desestabilizar" procedimientos judiciales abiertos contra el PSOE.
Entre algunos cargos socialistas no estaba sentando bien el silencio en Ferraz ante esta tormenta judicial, al verse en la tesitura de tener que asumir la reacción o hacerlo a ciegas sin una línea argumental clara. Los socios más afines también han dejado caer su preocupación por la falta de reacción en público. Otros en el Ejecutivo dejan entrever diferencias al contrastar que en su caso, ante una crisis sobrevenida priorizan las explicaciones y las ruedas de prensa.
Silencio en Ferraz
La primera reacción pública del PSOE, casi un día y medio después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entrase en Ferraz, se centró en afirmar “con rotundidad que este partido no ha ordenado, amparado ni cooperado en ninguna de las conductas delictivas que se podrían desprender del auto conocido ayer”.
Las explicaciones en detalle de la dirección federal, sin embargo, tendrán que esperar. “Somos los primeros interesados en esclarecer todas las cuestiones relativas a este caso. Una vez se levante el secreto de sumario y analicemos en profundidad todos los detalles, daremos todas las explicaciones pertinentes”, aseguraba a través de la red social X la secretaria de Organización, Rebeca Torró, calcando las palabras del comunicado enviado a la prensa.
Ante la tormenta judicial que cerca al PSOE y al Gobierno, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se defendía este jueves asegurando que “se quiere derribar a un Gobierno métodos no democráticos”. Por el “calendario”, en referencia a los tiempos marcados por la justicia y la concatenación de causas, por las “filtraciones” de causas que están bajo secreto y, finalmente, por la “utilización” política de estas por parte de la oposición.
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