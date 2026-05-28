La UCO entra en la sede del PSOE en Ferraz, en directo | Última hora de la comparecencia de Sánchez y la entrada en la sede de la Guardia Civil

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos. Lo ha citado a declarar como investigado los próximos 17 y 18 de junio.

A continuación un hilo informativo con la última hora de la imputación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

El juicio al hermano de Pedro Sánchez se inicia este jueves El juicio al hermano de Pedro Sánchez y otros diez investigados, entre ellos el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, arranca este jueves, 28 de mayo, en la Audiencia Provincial de Badajoz, con las cuestiones previas.

Ángeles Vázquez La trama del PSOE preparó 300.000 euros para intentar extorsionar al fiscal de Anticorrupción que les investigaba El fiscal José Grinda denunció ante su jefe Alejandro Luzón un intento de extorsión por parte de la trama de Leire Díez y Javier Pérez Dolset para que archivara varias causas de corrupción

Iván Gil Sánchez se centra en negar financiación irregular y el PSOE apela a resistir: “No nos van a doblegar” La acumulación de frentes judiciales obliga a Sánchez apretar filas entre los suyos y justificar su continuidad.

Mariano Alonso Freire Feijóo mantiene su agenda en los territorios del PP para combinar una imagen presidenciable con la denuncia de la corrupción El Partido Popular aprovecha la coyuntura política para criticar la corrupción y pedir elecciones anticipadas, aunque con una estrategia más contenida.

Luis Ángel Sanz El PSOE ve una 'mano negra' tras la acumulación de casos judiciales en su contra: "Todo está perfectamente diseñado" Dirigentes socialistas atribuyen toda la responsabilidad del caso de Leire Díez a Santos Cerdán.

Sumar ve al PSOE "en shock" y alerta de una parálisis de legislatura: "No hay nadie al otro lado" El socio minoritario no se plantea pedir una reunión al PSOE, como hizo con el caso Cerdán o el caso SEPI: "No vamos a azuzar".

Ángeles Vázquez "Operación PSOE": 4.000 euros al mes a Leire Díez para sabotear a "la UCO patriótica" y los casos de Begoña Gómez y del hermano de Sánchez El juez desvela que Santos Cerdán falseó una nota de encargo de 27.225 euros suscrita por el PSOE a un abogado, que después habría transferido esos fondos a la "fontanera" del PSOE desde otra sociedad.

VOX quiere que se cite a Pedro Sánchez La formación solicita que se cite como investigados a Pedro Sánchez y personas relevantes en la estructura orgánica del PSOE, a los responsables de la gerencia del PSOE, al exgerente Mariano Moreno y a otros cargos vinculados al partido.

Agentes de la Guardia Civil abandonan la sede del PSOE tras horas de registro Cinco coches salen en dirección contraria del garaje de la sede socialista de la sede del PSOE. Los periodistas creen que en ellos iban los agentes de la UCO de la Guardia Civil que durante todo el día han estado recabando documentación por orden del juez Santiago Pedraz.