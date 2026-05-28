La UCO entra en la sede del PSOE en Ferraz, en directo | Última hora de la comparecencia de Sánchez y la entrada en la sede de la Guardia Civil

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Zapatero, imputado por tráfico de influencias y otros dos delitos en el rescate de la aerolínea Plus Ultra

Análisis Relevante, Whathefav, Gertru...: Quién es quién en la presunta trama de Zapatero

¿Quién es José Luis Calama, el juez que ha imputado a Rodríguez Zapatero?

Sánchez descarta un adelanto electoral para evitar una "parálisis" y garantizar estabilidad

Sánchez descarta un adelanto electoral para evitar una "parálisis" y garantizar estabilidad

Sánchez descarta un adelanto electoral para evitar una "parálisis" y garantizar estabilidad / Europa Press

Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Ángeles Vázquez

Iván Gil

Mariano Alonso Freire

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos. Lo ha citado a declarar como investigado los próximos 17 y 18 de junio.

A continuación un hilo informativo con la última hora de la imputación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

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