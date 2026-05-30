El juez Peinado hacia el remate final de la carrera

El término remate final en el ámbito del turf (hípica) es la fase de aceleración o atropellada de un caballo en la recta final de la carrera. Es la velocidad de cierre que despliega el equino para superar a sus competidores en los metros decisivos antes de la meta.

Estamos sobre las cuatro de la tarde en el famoso hipódromo París Longchamp el 14 de mayo de 2026. Ocho caballos se disputan el premio Pontarme. He aquí el relator:

¡Han salido en esta carrera de 1400 metros! Para caballos de 3 años, se trata del Prix de Pontarme. Una excelente salida del número 2, Trinquette, que inmediatamente toma la delantera, con Canalejas a su lado, y también Persian Imp Cen, desafiado por Aurelien Lemaitre, que intenta posicionarse. Trinquette lidera la carrera. En tercera posición se encuentra Valdorcia, número 7, por delante del número 5, Canalejas, y del número 4, Romanticon, quien ocupa la quinta posición en este grupo bastante compacto. Al final del grupo se encuentra Kozlovskha, número 8, uno de los favoritos, junto con Mardad Fal y Lyneham, que cierra la marcha. Imp Cen, número 6, tiene la ventaja, con Trinquette, número 2, en segunda posición, Valdoricia, número 7, y Kozlovskha, número 8, a su lado. Luego encontramos a Canalejas, número 5, y a Romanticon, el favorito de esta carrera, que va rezagado, pero empieza a avanzar hacia la última posición, Mardad Fal, número 1. Al entrar en la larga recta final, con Persan Imp Cen, que aún mantiene la ventaja, flanqueado por fuera por Trinquette, que lo presiona, Kostofka está al acecho, detrás del primer caballo rezagado, Valdorcia, y también Canalejas, que se acerca con facilidad, al igual que Romanticon, que se abre completamente por fuera, a doscientos o trescientos metros de la meta, quizás con Trinquette, número 2, que sigue siendo el mejor, pero, atención, está siendo atacado con fuerza por Canalejas, que coge la delantera. Kostofka también está en el centro, por fuera, Romanticon intenta acelerar, pero es el número 5, Canalejas, quien después de atropellar, lidera ahora la carrera, por delante del número 8, Kozlovskha, con Trinquette en tercera posición luchando junto a Romanticón, número 4. ¡Canalejas, el número 5, se alza con la victoria…

Aquí el enlace a la carrera.

Canalejas "atropella" y gana la carrera 14-5-2026 Prix de Pontarme París Longchamp. / France-Sire

Canalejas – nombre de José Canalejas, político regeneracionista liberal que presidió el consejo de ministros entre 1910-1912 y fue asesinado por el anarquista Manuel Pardiñas en la madrileña Puerta del Sol- es un ejemplar que según consta en la documentación de la competición pertenece a Juan Carlos Peinado García, es decir, el juez Peinado, titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid.

Para el propietario, el premio y la subvención (que incentiva la cría caballar en Francia) sumaron 44.000 euros.

Canalejas con su jockey, el jinete francés Alexis Pouchin, que luce el traje con los colores de España. / France-Sire

La pasión del juez Juan Carlos Peinado García (Madrid, septiembre 1954) es más que un hobby, según se desprende de la actividad de las cuadras 'JUAN CARLOS PEINADO GARCÍA', 'JUAN PEINADO', 'SRA. PATRICIA PEINADO', 'PATRICIA PEINADO' e 'INTERLAWYERS'.

Una cuadra, en la terminología de la hípica, es el conjunto de caballos que pertenecen a un mismo propietario, criadero o equipo de competición.

Las yeguadas mencionadas 'Sra. Patricia Peinado' y 'Patricia Peinado' figuran como propiedad de Patricia María Peinado Toledo (concejal de Zona sur por el Partido Popular del actual gobierno del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón en Madrid), hija del magistrado Juan Carlos Peinado García.

'Juan Peinado' se refiere a Juan Carlos Peinado Toledo - hijo de Juan Carlos Peinado García-, quien aparece solamente como criador en Haras Des Fontaines, 17 Chemin Des Fontaines, 65190 Mascaras, un establecimiento ecuestre profesional histórico especializado en la reproducción, nacimiento, pupilaje (alojamiento) y cuidado de caballos de carrera purasangre que dirige el profesional francés Thierry Abadie en una zona de pastos de alta calidad, veterinarios y personal cualificado. Está situado en la región de Occitania, departamento de Altos Pirineos.

Victoria del caballo, Canalejas en la carrera. Arriba se muestra el nombre del propietario, 'JC Peinado García'. / France-Sire

Las primeras carreras de las que se tiene constancia se corresponden con la cuadra de Patricia Peinado (hija de Juan Carlos Peinado García) disponiendo del historial con enlaces a carrera, caballo y agentes relacionados.

La carrera en cuestión se celebró el 15 de agosto de 2005 en el hipódromo de San Sebastián por el ejemplar Road Far Fast. Esta carrera parece representar el inicio de la actividad de competición de las cuadras. Actividad en la que, si se atiende a las cifras económicas, parece responder más a una gestión empresarial o explotación económica que a una mera ocupación recreativa o de ocio.

El número de carreras disputadas por las cinco cuadras relacionadas con Juan Carlos Peinado García indican que los ejemplares de 'Juan Carlos Peinado García' han corrido 91 carreras desde el 12 de mayo de 2014 hasta el 14 de mayo de 2026.

En concreto, desde el 28 de noviembre de.2024 hasta el 5 de mayo de 2026 habría corrido 58 carreras.

La cuadra 'Juan Peinado' ha corrido 121 carreras desde el 6 de diciembre de 2008 hasta el 23 de mayo de 2019.

La cuadra 'Interlawyers' ha corrido 4 carreras desde el 29 de junio de 2014 hasta el 8 de septiembre de 2019.

La cuadra 'Sra. Patricia Peinado' ha corrido 83 carreras desde el 6 de diciembre de 2015 hasta el 2 de septiembre de 2023.

Y, por último, la cuadra 'Patricia Peinado' ha corrido 3 carreras desde el 17 de junio de 2016 hasta el 9 de junio de 2019.

Conforme a los datos plasmados en una hoja realizada en el entrecruzamiento de las cuadras examinadas por El Periódico, el número total de competiciones ecuestres de las cinco cuadras relacionadas con Juan Carlos Peinado García habrían alcanzado las 271 carreras durante un período superior a veinte años dedicados al turf.

Desde que el juez Peinado ha adquirido notoriedad pública, a raíz del comienzo de su investigación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, en abril de 2024, la cuadra llamada 'Juan Carlos Peinado García' ha competido en 58 carreras desde el 28 de noviembre de 2024 hasta el 14 de mayo de 2026, de la que Canalejas salió vencedor.

La cuadra 'Sra. Patricia Peinado', hija de Juan Carlos Peinado García, ha corrido 83 carreras desde el 6 de diciembre de 2015 hasta el 2 de septiembre de 2023, habiendo corrido en esta última fecha la yegua Olivenza en el hipódromo La Teste de Buch situado en la región de Nueva Aquitania, en Francia.

Esto contrastaría con el siguiente hecho: en su declaración de bienes, actividades y renta de Patricia María Peinado Toledo, como concejal de zona sur, presentada en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de la Comunidad de Madrid en fecha 28 de julio de 2023 no menciona ser propietaria de ningún caballo o yegua.

Los nombres asignados a los caballos y yeguas que han integrado el patrimonio equino vinculado, de una u otra forma, a Juan Carlos Peinado García, son sugerentes. Así, aparecen nombres históricos que rememoran el nombre escritores y políticos. Este es el caso de Campomanes, Pemán, Valle Inclán, Galdós, Azorín, Unamuno y Baroja.

La vinculación de las distintas cuadras apuntadas está reflejada en el traspaso de algunos ejemplares y por el nombre de preparadores o entrenadores.

Algunos ejemplos: los caballos Stonebridge, Pemán, Café Theatre, Mirlo Blanco, La Adrada [municipio del sur de Ávila donde el juez Peinado posee un chalé] y Azorín, que se repiten en distintas cuadras.

En el período comprendido entre el 6 de diciembre de 2008 al 14 de mayo de 2026 las cuadras analizadas han tenido registrados no menos de 25 caballos. Con todo, la cifra sería superior.

En cuanto al nombre de preparadores o entrenadores - A. C., C. Alonso y R. Martín -, en particular, según se menciona en el Boletín Oficial de las Carreras de Caballos de Galope n.º 24 de fecha 2 de junio de 2017 editado por Jockey Club Español, el 24 de mayo de 2017 el caballo Pemán cambia de la cuadra 'Juan Peinado' a la cuadra 'Interlawyers' y en la misma fecha el ejemplar Mirlo Blanco cambia de la cuadra 'Juan Peinado' a la denominada 'Patricia Peinado'.

Se da la circunstancia, conforme a la información disponible, en las competiciones han coincidido la participación de dos caballos pertenecientes a dos cuadras distintas, o bien de la misma, pero con diferente denominación.

Ello ocurrió, por ejemplo, el día 3 de marzo de 2018 en el hipódromo Bordeaux Le Bouscat, en el distrito de francés de Burdeos, en la que compitieron los ejemplares Stonebridge en el premio Prix du Taillan por la cuadra 'Juan Carlos Peinado García' y el ejemplar Baroja por la yeguada 'Juan Peinado' en la carrera por el premio Prix Du Merlot.

El 27 de agosto de 2017 también hubo esa competencia. En el hipódromo de San Sebastián los caballos Valle Inclán compitieron por el premio Gran Casino Bilbao bajo la tutela de la cuadra 'Juan Peinado', y Pemán lo hizo por el premio Lankorpe Industria Gráfica, con los colores de la cuadra de 'Juan Carlos Peinado García'.

A lo largo de los años de los que se dispone de registros se constata que las cuadras 'Juan Carlos Peinado García', 'Juan Peinado', 'Sra. Patricia Peinado' e 'Interlawyers' han corrido en instalaciones hípicas de España y Francia.

Así, en La Zarzuela, por ejemplo, en fecha 29 de junio de 2014 tuvo lugar la carrera de la cuadra Interlawyers, o dos carreras más de la 'Juan Peinado' los días 2 de julio de 2017 y el 12 de marzo de 2017. Por parte de la cuadra 'Patricia Peinado' también corrieron en La Zarzuela los días 14 de abril de 2019 y el 5 de mayo del mismo año. La actividad ecuestre de Juan Carlos Peinado García y en igual medida la de su hija Patricia Peinado se ha desplegado a lo largo de más de veinte años.

En algunos casos, mediante la adquisición de ejemplares fuera de España, por ejemplo en Irlanda, donde se habrían comprado dos potros posteriormente bautizados como Espronceda, perteneciente a la cuadra 'Juan Carlos Peinado García', y el ejemplar Campomanes, también de la cuadra 'Juan Carlos Peinado García', que en el enlace aparece asociado a los colores de 'Interlawyers'.

Ahora bien, estas adquisiciones fueron canalizadas a través de la cuadra 'Interlawyers'.

Algo parecido parece suceder con el caballo Canalejas, ganador de la carrera del pasado 14 de mayo en el hipódromo de París Longchamp. En una carrera anterior, de la que existen imágenes en la que se le puede ver, corrió con los colores de 'Interlawyers' (verde y naranja). Fue el 22 de junio de 2025 en el Prix Montoulieu en el hipódromo de Toulouse.

En la temporada verano 2017, jornada decimotercera, en el hipódromo de San Sebastián, el día 27 de agosto, hay un acta de las carreras en las que se recoge: “Estos comisarios acuerdan sancionar a la CDA.INTERLAWYERS con 75 € por correr con colores distintos a los declarados, siendo reincidentes en la temporada. Todo ello en virtud del artículo 142 (apartado 2º/párrafos III y IV).

No es ciertamente fácil saber con qué indumentaria han de correr a tenor del trasiego de ejemplares entre unas cuadras y otras, aunque todas ellas estén relacionadas.

El mayor número de carreras se habrían realizado en el país vecino, Francia, muy probablemente, o al menos en parte, por la cuantía de los premios, considerablemente más elevados que en España.

Conforme a la información disponible en el portal france-galop.com (el portal oficial de France Galop es la plataforma digital de la entidad que gestiona y organiza las carreras de caballos de galope en Francia) se obtienen los datos correspondientes a los premios económicos logrados.

En concreto, de los distintos enlaces a los que se puede acceder sobre la cuadra 'Juan Carlos Peinado García', sale la siguiente información sobre los premios conseguidos en los ejercicios 2025 y 2026, y que salvo serían los siguientes:

Año 2025 subsidio + bonificación por propiedad: 104.393 euros

Año 2026 subsidio + Bonificación por propiedad: 119.496 euros

El importe total de premios en el período 2025 – 2026 sería, hasta este momento, de 223.889 euros.

En el ejercicio 2025 la cuadra 'Juan Carlos Peinado García' ha sido titular de seis caballos en el circuito francés y en el ejercicio 2026 el número sube a ocho.

En relación con la cuadra 'Juan Peinado' en el período comprendido entre el 2005 -2018 el importe total de premios ha sido de 349.864 euros.

Por lo que respecta a la cuadra de 'Patricia Peinado' en período 2016 – 2022 el montante de premios ha sido de 193.107 euros.

Si se suman todas las cantidades percibidas en concepto de premios en el conjunto de las cuadras analizadas ha sido de 766.860 euros. Solo en circuito francés. Habría que añadir, pues, los premios obtenidos en España para cada una de las cuadras.

El juez Peinado solicitó en 2023, con 69 años, la prórroga que obliga a todos los jueces a jubilarse a los 70 años. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) autorizó en su reunión del 11 de enero de 2024 esa prórroga hasta los 72 años, que el juez cumplirá próximo 27 de septiembre.

Un tema del turf, mira por dónde, recayó en su juzgado. En octubre pasado, el juez admitió una querella de Cayetano Martínez de Irujo contra el presidente de la Real Federación Hípica Española, Javier Revuelta, por delito de prevaricación, fraude electoral y falsedad documental en las elecciones celebradas en 2025. El pasado 11 de marzo, Peinado citó a los imputados a prestar declaración el 5 de octubre próximo. Es decir: una fecha posterior a su jubilación, el 27 de septiembre, cuando, según se ha apuntado cumplirá 72 años.

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Con todo, se ha conocido esta semana un auto en el cual el juez Peinado ha resuelto archivar el caso. Ha acordado, siguiendo el criterio de la Fiscalía de Madrid, el sobreseimiento provisional.