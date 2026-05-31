El quién y el cómo del caso Plus Ultra, más allá de Zapatero
Por Cristina Gallardo
El 19 de mayo agentes de la UDEF efectuaron un registro en la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero y varias empresas por orden del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Se investigan irregularidades en el uso dado al rescate de 53 millones de euros otorgado a la aerolínea Plus Ultra.
LOS PROTAGONISTAS
La justicia venía investigando a un amigo del expresidente y dueño de Análisis Relevante, Julio Martínez Martínez, que fue detenido el pasado diciembre junto con directivos de Plus Ultra. En sus móviles detectaron que uno de los investigados, el venezolano en busca y captura Danilo Diazgranados habla que "mantiene una relación personal y económica con alguien que llama 'Zorro' o 'Z' o 'ZZZZ'.
EMPRESAS IMPLICADAS
La investigación del juez Calama revela un complicado esquema empresarial presuntamente dirigido a canalizar las mordidas obtenidas de la gestión del rescate y otros negocios de carácter internacional.
PRINCIPALES DELITOS
Se atribuyen a Zapatero varios delitos de corrupción relacionados con la operativa de obtención de negocios a través de contactos de alto nivel y cobro de mordidas que se harían pasar por trabajos de consultoría.
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LOS REGISTROS
Se encontaron un centenar de joyas y relojes en una caja fuerte situada en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz que según fuentes de su entorno son fruto de una herencia de su esposa, Sonsoles Espinosa. También 286.000 euros a 'Julito', repartido en diversos paquetes y lugares como una bolsa de golf o una caja de vasos y 107.000 al presidente de Plus Ultra.
LOS PLANES OFFSHORE
Los correos revelan planes de blanqueo a través de una sociedad off shore en Dubái que se constituyó a instancias de Zapatero y proyectaba obtener al menos 3 millones de dólares durante los próximos 5 años. Otros proyectos apuntan al blanqueo en negocios de venta de petróleo y oro entre Venezuela, China y Emiratos Árabes, además de la creación de una empresa en las Islas Vírgenes británicas.
Un reportaje de El Periódico
Texto: Cristina Gallardo
Diseño: Andrea Hermida-Carro
Coordinación: Rafa Julve