Illa reivindica a Sánchez como "referente moral" y pide un cierre de filas: "Nosotros, a su lado"

"Nosotros, al lado del presidente Pedro Sánchez". Con estas seis palabras, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha ordenado a su partido mantener prietas las filas sin titubeos consciente de que esta semana se ha vivido con angustia entre los cuadros del partido. Su apuesta es que en el PSC no puede haber lugar a dudas, que no estaría donde está en estos momentos si no fuera por el liderazgo de Sánchez, por lo que ha reivindicado que se le arrope y que nadie dé nada por perdido ni tenga "miedo a la justicia". Lo ha hecho ensalzando lo que representa para el socialismo y elevándolo a "referente moral y de dignidad en el mundo" frente a los que tratan de alcanzar el poder "cueste lo que cueste y al precio que sea".

Ejerciendo como uno de sus más fieles escuderos, el president está alineado con el mensaje del PSOE y de Sánchez de que no hay casualidades que expliquen la hiperactividad de los tribunales y que, por lo tanto, lo que hay detrás es una intencionalidad política para derribar al Gobierno. Por ello, Illa ha vuelto a desgañitarse en la Festa de la Rosa del partido en Tarragona para advertir a sus rivales políticos de que no se van "ni a doblegar ni a rendir". Ha reconocido que la semana ha sido "intensa y compleja" y que los socialistas han tenido que escuchar cosas "muy duras", pero ha llamado a los suyos a no sucumbir al desánimo y a creer en la justicia cuando, ha reconocido, "se hace difícil".

"Ante lo que ha pasado en los últimos días, respetamos la justicia, no le tenemos ningún miedo, y eso significa pedir respeto por el estado de derecho y por la presunción de inocencia", ha asegurado a sabiendas de cómo ha impactado especialmente en la militancia que José Luis Rodríguez Zapatero esté en el ojo del huracán por presunta corrupción. Insuflar moral justo cuando la maquinaria del PSC empieza a activarse para las elecciones municipales ha sido el principal cometido del 'primer secretari', así como proclamar a los cuatro vientos que su confianza en Sánchez se mantiene intacta.

Para ello, les ha pedido que recuerden el significado de las siglas que representan. Y una manera gráfica de hacerlo es contraponerlo a lo que representa el PP y, muy particularmente, José María Aznar. "Algunos se han dado cuenta de que Feijóo no acaba de tirar y ahí aparece Aznar", ha espetado advirtiendo de que son los populares los que quieren "conquistar el poder cueste lo que cuesta, al precio que sea y poniendo en riesgo las instituciones". Su afirmación ha estado sincronizada con la de Sánchez, que en el congreso de las Juventudes Socialistas también ha situado al expresidente como la mano negra que está manejando los hilos políticos, judiciales y mediáticos en contra del Gobierno.

Lo que está en juego, ha relatado Illa, es dos maneras de concebir España y la política. La primera, la de los socialistas, con la "pluralidad y la diversidad" por bandera; y la segunda, la de los populares, la que busca "anular" esa diversidad con la "imposición". El president ha pedido a los suyos que sean conscientes de lo que está en juego como acicate para no dejarse arrastrar por "lo que dicen los otros" y las peticiones de elecciones anticipadas.

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Con "coraje" y sin "ruido"

Poniendo el foco en Catalunya, el jefe de la Generalitat ha recordado los dos últimos éxitos que ha cosechado su Govern. El primero es un pacto de presupuestos que superará la primera prueba del algodón el próximo jueves en el Parlament. Y el segundo es el preacuerdo con los sindicatos educativos que los docentes están pendientes de ratificar, pero que ha logrado encauzar un conflicto que se arrastraba desde hace meses. Illa ha prometido continuar ejerciendo con "coraje" y al margen del "ruido". Aunque a la vista está que en muchas ocasiones los decibelios són más altos por lo que sucede en Madrid en estos momentos que por lo que se cuece en Barcelona. Frente a ello, ha concluido, solo queda avanzar "con una sonrisa" pese a todo.