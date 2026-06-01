Podemos dará plantón al Papa en el acto del Congreso: "No hay motivo para un reconocimiento con honores"

Podemos dará plantón al Papa León XIV y sus cuatro diputados se ausentarán del acto que se celebrará en el Congreso de los Diputados el próximo lunes 8 de junio, dentro de la visita a España del Pontífice, que llegará este fin de semana a Madrid para acudir después a Barcelona y Canarias.

Así lo avanzó el secretario de Organización y portavoz, Pablo Fernández, que en rueda de prensa expresó también su "rechazo" que la Cámara Baja celebre esta cita, criticando que "la cámara de un estado aconfesional dé cabida al máximo dirigente de la Iglesia Católica", advirtiendo de que "ni siquiera su calidad de jefe del estado del Vaticano es excusa para que sea recibido en el Congreso".

"No hay motivo para hacer un recibimiento con honores al Papa mientras se siga siendo cómplice de los abusos cometidos por la Iglesia Católica Española en cuestiones como los bebés robados o las situaciones relacionadas con lo ocurrido en el Patronato de Protección a la Mujer", continuó el dirigente, que recordó las cartas enviadas por Podemos "al Papado" sobre estos asuntos, sobre las que "no hemos obtenido respuesta".

"El Papa debe obligar, debe exigir a la Iglesia Católica Española, a que colabore en esa verdad, justicia y reparación de las víctimas de la Iglesia Católica", detalló.

Critica la tardanza de Sánchez en comparecer

El dirigente de Podemos también criticó la tardanza de Pedro Sánchez a la hora de dar explicaciones en el Congreso sobre el caso Zapatero y el caso SEPI tras la entrada de la UCO en la sede socialista de Ferraz y después de que el presidente solicitara su comparecencia en sede parlamentaria. La comparecencia, sin embargo, no se producirá al menos hasta la semana de l22 de junio. Unos plazos que Podemos ha criticado. "Debería haber comparecido esta misma semana", defendió Fernández, que reclamó que lo haga "antes" de la declaración judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el próximo 17 de junio.

"Es comprensible y es un error enorme", defendió el secretario de Organización. "Cada día que pasa sin que se den explicaciones por parte del PSOE y del Gobierno es un día más en que se ve mermada la confianza de la gente progresista y profundiza en sensación de crisis de credibilidad del gobierno", continuó.

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Fernández también afeó al PSOE algunas de las explicaciones iniciales que dio sobre el caso de Leire Díez. "¿Por qué dijo que era una militante más cuando nos hemos enterado de que acudió a más de 20 reuniones en Ferraz?", se preguntó. "Tienen que aclarar porque se dijo que el PSOE nunca le había pagado nada a Leire Díaz desde el partido y ahora hemos conocido que en realidad se le han pagado casi 30 000 euros"", abundó. Además, pidió aclarar "el origen real de los fondos pagados a Zapatero y a sus hijas", y hacerlo "con celeridad".