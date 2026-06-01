La trama de blanqueo del caso Zapatero movió el dinero del rescate de Plus Ultra por Suiza, Gibraltar, Isla Mauricio y Montenegro

La jueza de Madrid que inició la investigación del caso Zapatero en una pieza separada del caso Plus Ultra, María Esperanza Collazos, descubrió que los directivos de la compañía aérea transfirieron la mayor parte del dinero que recibieron del rescate "a cuentas bancarias en el extranjero, a favor de sociedades gestionadas por el ciudadano holandés residente en Suiza, Simon Verhoeven". Este financiero habría realizado "pagos irregulares a las sociedades Allpa Wira Trading Ltd (Reino Unido), Allpa Wira Trading AG (Suiza), Valerian Corporation (Gibraltar) y Wailea Investment (Reino Unido), abonados en cuentas en bancos de Reino Unido, Gibraltar, Suiza, Isla Mauricio y Montenegro", según consta en una comisión rogatoria enviada a las autoridades helvéticas.

Según las autoridades suizas, una cuenta bancaria que recibió desde España 519.000 dólares se nutre, a su vez, de otros 2.230.000 francos suizos (CHF) procedentes de Isla Mauricio, y de 14.194.074 dólares de la sociedad Ensa Energia AG, en Malasia. También se han transferido fondos a mercantiles de Turquía y a una cuenta portuguesa de una empresa de la isla caribeña de Dominica.

En una comisión rogatoria enviada el pasado 5 de febrero a Suiza, a la que ha tenido acceso esta redacción, la magistrada Collazos desvela que una de las cuentas de la red, en concreto una del banco suizo Mbaer Merchant Bank AG, pudo haber sido utilizada "para depositar dinero de origen ilícito de diversa procedencia con la intención de enmascarar operativas que pudieran estar relacionados con el tráfico de oro o de otros metales" de origen venezolano.

920.000 euros en Gibraltar

En este sentido, en la denuncia que presentó en España la Fiscalía de Suiza el 25 de noviembre de 2025 se afirma que el 24 de marzo de 2021 y desde la cuenta receptora de la ayuda del Estado español, se realizaron dos transferencias por importes de 461.693 euros y 459.176 euros, por un total de 920.870 euros a favor de la sociedad Valerian Corporation Limited. Este dinero fue ingresado en una cuenta en Gibraltar (Money Corp Bank).

En la operativa de la presunta red de blanqueo se utilizaron también los servicios del Adriatic Bank de Podgorica (Montenegro), que recibió parte de la ayuda del Estado español, desde donde se transfirieron el 20 de abril de 2021 desde una cuenta de Plus Ultra 519.983 dólares de Estados Unidos, con el concepto de "devolución préstamo puente Allpa Wira Trading Ltd”.

En este sentido, la magistrada Collazos recordaba en su escrito dirigido a las autoridades suizas que en la entrada y registro practicada el 24 de octubre de 2024 en la vivienda de Mallorca del ciudadano holandés residente en Suiza, Simon Verhoeven, se encontraron "documentos físicos o digitales que guardan relación directa o indirecta con las sociedades Allpa Wira Trading Ltd (Reino Unido), Allpa Wira Trading AG (Suiza), Valerian Corporation (Gibraltar) y Wailea Investment (Reino Unido), además de Plus Ultra Líneas Aéreas o con los denunciados en el procedimiento en España".

Casi 16 millones en unos meses

Por otra parte, el juez Calama desvela en un auto de 3 de marzo que 15.954.526 euros de los primeros 19 millones recibidos por el rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se transfirieron a la red de blanqueo de dinero obtenido en el mercado del oro y de las ayudas a la alimentación de la población empobrecida de Venezuela.

De esa suma, 5.921.777 euros salieron al extranjero entre el 18 de marzo de 2021 −cuando se recibieron los primeros 19 millones de la ayuda− y el 10 de agosto de 2021, fecha en la que se levantó la medida cautelar judicial de suspensión del dinero.

Calama explica, además, que la aerolínea habría maquillado sus cuentas para cumplir los requisitos que le exigía el Gobierno del PSOE para acceder al rescate de 53 millones por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI): ""Para evitar que las cuentas reflejaran pérdidas que obligaran a la disolución, la empresa habría recurrido a diversas herramientas contables", como por ejemplo "un supuesto préstamo participativo del grupo panameño Panacorp -que en realidad obligaba a inmovilizar fondos en un banco de Dominica-".