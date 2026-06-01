Caso Supercopa
La UCO señala a un capitán de la Guardia Civil experto en criptoactivos por blanquear para "Nene", el socio de Rubiales investigado
Los agentes indagan en criptoactivos de supuesto origen ilícito vinculados al empresario
Un reciente informe de los agentes que investigan el caso Supercopa, que mantiene imputado al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, señala a un capitán del propio instituto armado, Carlos V.B., experto en gestión de criptoactivos "por su presunta implicación en un delito de blanqueo de capitales", por utilizar sus conocimientos técnicos y relaciones profesionales "para gestionar inversiones en criptoactivos de supuesto origen ilícito vinculadas a la investigación abierta a Francisco Javier Martín Alcaide, 'Nene', empresario amigo de Rubiales que según la investigación habría creado un entramado para canalizar el dinero distraído a la institución deportiva.
Los indicios obtenidos, según los oficios de la Guardia Civil aportados a la jueza de Instrucción número 4 del Juzgado de Majadahonda (Madrid), Delia Rodrigo, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que concluyen con una petición de diligencias de registro en la vivienda y el despacho del agente que ahora tiene que valorar la magistrada. Por otra parte, la juez requirió la semana pasada a la RFEF la totalidad de las actas de la Comisión Económica relativas al año 2024 para seguir ahondando en su investigación.
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